TAIPEI, TW / ACCESS Newswire / 16. November 2026 / OBI Pharma, Inc. (4174.TWO) ("OBI") gab bekannt, dass es eine Kooperations- und Lizenzvereinbarung mit der Novartis Pharma AG ("Novartis") geschlossen hat, um Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (ADCs) der nächsten Generation mit neuartigen Wirkstoffen unter Verwendung der Plattformen von OBI zu entwickeln.

Gemäß den Vertragsbedingungen erhält Novartis für ausgewählte, nicht näher bezeichnete Wirkstoffklassen von Novartis weltweit exklusive Rechte zur Nutzung der entsprechenden Patente und des Know-hows von OBI im Rahmen seiner ADC-Plattformtechnologien. Parallel dazu wird OBI im Rahmen der Zusammenarbeit neue Linker-Ansätze mit den Wirkstoffen von Novartis evaluieren. Novartis hat darüber hinaus die Option, die Vereinbarung auf weitere neuartige Wirkstoffklassen auszuweiten.

Diese Vereinbarung stellt einen wichtigen Meilenstein für OBI dar und unterstreicht den Wert seiner differenzierten ADC-Technologieplattform. Die Vereinbarung würdigt das Potenzial der proprietären Technologien von OBI, darunter GlycOBI, EndoSymeOBI, HYPrOBI und GlycOBI DUO, und unterstützt die Strategie von OBI, die weltweite Anwendung seiner ADC-Technologien durch strategische Vereinbarungen auszuweiten.

Ya-Chi Chen, Pharm.D., amtierender Chief Executive Officer von OBI Pharma, Inc., kommentierte: "Wir freuen uns sehr über den Abschluss dieser Vereinbarung mit Novartis, einem führenden Pharmaunternehmen in der Entwicklung innovativer Onkologie-Medikamente mit umfassenden Kommerzialisierungskapazitäten. Diese Vereinbarung würdigt das wissenschaftliche und kommerzielle Potenzial der proprietären ADC-Technologien von OBI und spiegelt den Wert unserer differenzierten Plattform wider. Durch die Kombination von OBIs ADC-Expertise mit den Ressourcen und Kompetenzen von Novartis wollen wir Therapien der nächsten Generation vorantreiben, die den Patienten bedeutende Vorteile bieten könnten."

"Die Nutzung des Fachwissens und der Technologien von OBI im Bereich der Antikörper-Wirkstoff-Konjugate zur Entwicklung potenzieller ADCs mit neuartigen Wirkstoffen ist ein wichtiger Bestandteil unserer ADC-Strategie in der Onkologie. Diese Zusammenarbeit unterstützt unser Bestreben, neuartige Therapien zu entwickeln und die Möglichkeiten der Behandlung für Patienten potenziell zu erweitern", sagte Shiva Malek, Global Head of Oncology, Biomedical Research bei Novartis.

Gemäß den Vertragsbedingungen erhält OBI eine Vorabzahlung in Höhe von 30 Mio. USD und hat Anspruch auf Meilensteinzahlungen für Entwicklung, Zulassung und Vermarktung mit einem potenziellen Gesamtwert von über 2 Mrd. USD. Darüber hinaus hat OBI Anspruch auf gestaffelte Lizenzgebühren auf den Nettoumsatz der aus der Zusammenarbeit hervorgehenden lizenzierten Produkte.

Über die Obrion-ADC-Technologie

OBI hat die proprietäre Obrion-ADC-Technologieplattform entwickelt, die mehrere Technologien zur Entwicklung von ADCs integriert, um die Entwicklung von ADCs der nächsten Generation zu unterstützen. Das Herzstück von Obrion ist GlycOBI, eine glykanbasierte Konjugationstechnologie mit einem flexiblen Plug-and-Play-Design, das mit einer breiten Palette von Antikörpern, Linkern und Wirkstoffen kompatibel ist und gleichzeitig unterschiedliche Wirkstoff-Antikörper-Verhältnisse (DARs) unterstützt.

Basierend auf der proprietären enzymatischen Dual-Funktions-Technologie EndoSymeOBI und der hochhydrophilen und stabilen Linker-Technologie HYPrOBI ermöglicht GlycOBI die effiziente und skalierbare Herstellung ortsspezifischer, homogener ADCs unter GMP-Bedingungen. GlycOBI DUO erweitert die Möglichkeiten der Obrion-Plattform zusätzlich, indem es ADC-Modalitäten der nächsten Generation ermöglicht, darunter ADCs mit doppelter Wirkstoffladung.

Über OBI Pharma

OBI Pharma ist ein globales Onkologieunternehmen im klinischen Stadium, das im Jahr 2002 gegründet wurde, seinen Hauptsitz in Taiwan hat, und in den Vereinigten Staaten und Australien tätig ist. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung innovativer Krebstherapeutika und die Weiterentwicklung proprietärer Antikörper-Wirkstoff-Konjugat-Technologien (ADC), um ungedeckten medizinischen Bedarf zu decken und Patienten neue Behandlungsmöglichkeiten zu bieten.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Aussagen in dieser Pressemitteilung, die keine Beschreibung historischer Fakten darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zu diesen zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem Aussagen über zukünftige klinische Studien, deren Ergebnisse sowie den Zeitplan für diese Studien und Ergebnisse. Solche Risikofaktoren werden von Zeit zu Zeit in den Berichten und Präsentationen von OBI Pharma, einschließlich der beim Taiwan Securities and Futures Bureau eingereichten Unterlagen, identifiziert und erörtert.

UNTERNEHMENSKONTAKT:

Jukka Muhonen

Executive Director, Business Development

OBI Pharma USA, Inc.

E-Mail: jukkamuhonen@obipharma.com

Tel.: +1 617 821 0292

QUELLE: OBI Pharma, Inc.

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