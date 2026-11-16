Schwalbach am Taunus (ots) -Vom Einstieg in die elektrische Zahnpflege bis zum Premium-Modell: Oral-B macht BFCM zum Upgrade- und Stock-up-Moment für die tägliche Mundpflege und Beauty-Routine.Black Friday und Cyber Monday sind längst nicht mehr nur die Zeit für den Kauf neuer Smartphones, Kopfhörer und Fernseher. Auch bei Produkten, die unsere Zahngesundheit und Beauty-Routine auf den neuesten Stand bringen, lohnt sich ein Blick auf die Deals: Oral-B rückt zum BFCM seine iO-Technologie sowie ausgewählte Mundpflegeprodukte in den Fokus: von elektrischen Zahnbürsten über Aufsteckbürsten bis zur Whitening-Zahnpasta.Ein Upgrade für jeden Tag: die Oral-B iO-TechnologieSieht aus wie Design-Objekt und reinigt mit überlegener Technologie: Die Oral-B iO. Ihr ikonischer runder Bürstenkopf umschließt jeden Zahn einzeln und erreicht auch schwer zugängliche Stellen. Das magnetische Antriebssystem überträgt die Energie auf die Borstenspitzen und verbindet die oszillierend-rotierende Bewegung mit sanften Mikrovibrationen. Damit entfernen die Oral-B iO Zahnbürsten 100% mehr Plaque als herkömmliche Handzahnbürsten. Das Zahnfleisch durch die Andruckkontrolle besonders gut geschützt, denn sie hilft, beim Putzen den richtigen Druck zu verwenden. Rot bedeutet zu stark, Weiß zu schwach und Grün genau richtig. Je nach Modell kommen unterschiedliche Ausstattungsmerkmale und smarte Funktionen hinzu:Oral-B iO2: der unkomplizierte EinstiegDie iO2 richtet sich an alle, die von der Handzahnbürste auf elektrische Zahnpflege umsteigen möchten. Ein intuitiver All-in-One-Knopf und drei leise Reinigungsstufen bringen neben der automatischen Andruckkontrolle die wichtigsten iO-Features ins Badezimmer.Oral-B iO6: der smarte AllrounderMit fünf Reinigungsmodi, intelligenter Andruckkontrolle, interaktivem Display und App-Connectivity für smartes Putz-Coaching lässt sich das tägliche Putzerlebnis noch stärker an die eigenen Bedürfnisse anpassen.Oral-B iO10: das Premium-UpgradeSieben Reinigungsmodi, intelligentes Echtzeit-Coaching über die interaktive Ladestation iOsense sowie KI-gestütztes 3D-Tracking machen die iO10 zum Premium-Modell für alle, die smarte Technologie in ihre tägliche Mundpflege integrieren möchten.Stock-up der nützlichsten Daily Essentials: Vorräte clever auffüllenBFCM ist aber nicht nur die Gelegenheit für größere Anschaffungen. Auch Daily Essentials lassen sich gezielt auf Vorrat kaufen. Bei den Oral-B iO-Aufsteckbürsten stehen unterschiedliche Varianten für individuelle Bedürfnisse zur Wahl: Ultimative Reinigung als Allrounder für die tägliche Mundpflege, Sanfte Reinigung für besonders empfindliches Zahnfleisch sowie Strahlendes Weiß, speziell zur Entfernung von Oberflächenverfärbungen. Besonders praktisch: Mit nur einem günstig geshoppten Viererpack ist für ein Jahr vorgesorgt, da der empfohlene Wechselrhythmus drei Monate beträgt.Whitening für die tägliche RoutineAuch die Oral-B Clinical Intensive Whitening Zahnpasta eignet sich für den Vorratskauf. Die sanfte Formel sorgt für sichtbar weißere Zähne bereits ab der ersten Anwendung* - klinisch bewiesen. Die innovative Ionic Technology löst oberflächliche Verfärbungen wie ein Magnet und ohne Schrubben. Gleichzeitig hilft die Zahnpasta dabei, neuen Verfärbungen vorzubeugen. Sie stärkt den Zahnschmelz, schützt vor Karies und eignet sich auch für empfindliche Zähne sowie die tägliche Anwendung. Für ein strahlend weißes Lächeln, ganz ohne die gewohnte Zahnputzroutine umzustellen.Damit werden der Black Friday und Cyber Monday gleich zum doppelten Mundpflege-Moment: Gelegenheit für ein Technologie-Upgrade und gleichzeitig für den praktischen Stock-up der täglichen Essentials. Happy Shopping!*Durch die Entfernung von Oberflächenverfärbungen.Über Oral-BUnter dem Motto "Brush like a Pro" unterstützt Oral-B Menschen auf der ganzen Welt in Sachen Zahnpflege. Oral-B wurde 1950 von einem kalifornischen Parodontologen gegründet, der eine innovative Zahnbürste erfand, um Patient:innen zu gesünderen Zähnen und Zahnfleisch zu verhelfen. Oral-B bleibt seiner Mission treu und ist heute weltweit führend auf dem über 5 Milliarden Dollar starken Markt für Zahnbürsten. Die Marke, die zu Procter & Gamble gehört, stellt elektrische Zahnbürsten und Zahncreme für Erwachsene und Kinder, Mundspülungen und Interdentalprodukte her.Über Procter & GambleProcter & Gamble (P&G) bietet Verbraucher:innen auf der ganzen Welt eines der stärksten Portfolios mit qualitativ hochwertigen und führenden Marken wie Always, Ambi Pur, Ariel, Bounty, Charmin, Crest, Dawn, Downy, Fairy, Febreze, Gain, Gillette, Head & Shoulders, Lenor, Olaz, Oral-B, Pampers, Pantene, SK-II, Tide, WICK, und Whisper. P&G ist weltweit in 70 Ländern tätig. Weitere Informationen über P&G und seine Marken finden Sie unter www.pg.com.Pressekontakt:Firmenkontakt:Procter & Gamble Germany GmbH & Co Operations oHGPaola Mulas, Communications Director Oral Care DACH47 Rte. de Saint Georges - Petit Lancy, 1213 SchweizE-Mail: mulas.p@pg.comPressekontakt:MSL GermanyRonja TabriziOtto-Messmer-Straße 1, 60314 Frankfurt am MainE-Mail: ronja.tabrizi@mslgroup.comOriginal-Content von: Oral-B, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/67403/6391251