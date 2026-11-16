Rekord-Cashflow! Goldproduzent meldet Quartalszahlen

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Heliostar Metals berichtet für das dritte Quartal 2026 über Rekordwerte bei Umsatz, Ergebnis aus dem Minenbetrieb und Kassenbestand. Das Unternehmen produzierte 14.481 Unzen Gold und 83.067 Unzen Silber. Bei einem durchschnittlichen Verkaufspreis von 4.243 USD je Goldunze erreichte der Umsatz 66,3 Millionen USD. Das Ergebnis aus dem Minenbetrieb lag bei 36,5 Millionen USD, der den Aktionären zurechenbare Nettogewinn bei 10,2 Millionen USD oder 0,04 USD je Aktie.

Heliostar Metals berichtet für das dritte Quartal 2026 über Rekordwerte bei Umsatz, Ergebnis aus dem Minenbetrieb und Kassenbestand. Das Unternehmen produzierte 14.481 Unzen Gold und 83.067 Unzen Silber. Bei einem durchschnittlichen Verkaufspreis von 4.243 USD je Goldunze erreichte der Umsatz 66,3 Millionen USD. Das Ergebnis aus dem Minenbetrieb lag bei 36,5 Millionen USD, der den Aktionären zurechenbare Nettogewinn bei 10,2 Millionen USD oder 0,04 USD je Aktie.

Mehr Gold verkauft, Kosten gesenkt

Heliostar verkaufte im Quartal 14.603 Unzen Gold und 79.192 Unzen Silber. Die konsolidierten Cash-Kosten sanken gegenüber dem Vorquartal von 1.654 auf 1.588 USD je verkaufter Goldunze. Die nachhaltigen Gesamtkosten, kurz AISC, gingen von 2.287 auf 1.948 USD zurück. Diese Branchenkennzahl umfasst neben direkten Produktionskosten auch laufende Investitionen, ist jedoch keine standardisierte IFRS-Kennzahl. In den ersten neun Monaten produzierte Heliostar 41.026 Unzen Gold.