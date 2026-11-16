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Montag, 16.11.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
GBC-Kursziel 2,00 CAD bis Juni 2027, Kurs 0,67 CAD: Verdreifachung drin?
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