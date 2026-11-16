Die Marvell-Aktie kommt nicht zur Ruhe. Am Freitag fiel das Papier in Stuttgart zeitweise um 7,27% auf 137,82 €. An der Nasdaq schloss die Aktie mit einem Minus von 4,68% bei 156,76 US$. Auf Monatssicht beträgt der Verlust rund 39%. In diese Schwächephase fällt der Ausbau des Verwaltungsrats um drei prominente Manager. Damit stellt sich die Frage: Ist der Kursrutsch übertrieben, oder bewertet der Markt die Risiken der geplanten Lumentum-Übernahme ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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