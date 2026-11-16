Die TSMC-Aktie startet mit einem Kursverlust von über -4% äußerst nervös in die neue Handelswoche. Was belastet den Kurs des größten Chipauftragsfertigers der Welt und ist der Kursrückgang eine Kaufchance für Anleger? Zwei Großereignisse machen nervös Die Technologiebranche im Allgemeinen und der Chipsektor im Besonderen starten weitgehend mit Kursverlusten in die neue Handelswoche. Vor allem die technologielastigen Börsen in Korea und Taiwan verzeichneten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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