London / Zürich (ots) -Das Londoner Technologieunternehmen Nothing läutet den Black Friday in der Schweiz mit exklusiven Angeboten aus seinem gesamten Smartphone- und Audio-Portfolio ein. Kunden können bei teilnehmenden Händlern, darunter Digitec, Sunrise, Brack, Interdiscount und MediaMarkt, bis zu 47 Prozent auf ausgewählte Nothing-Produkte sparen. Mit einer Kombination aus ikonischem Design, innovativer Technologie und außergewöhnlichem Preis-Leistungs-Verhältnis bringt Nothing eine neue Perspektive in das Black-Friday-Shopping.Black-Friday-Highlights- Phone (3) - ab CHF 479 (UVP CHF 699, CHF 220 Rabatt): Preisgekröntes Flagship-Smartphone (Red Dot Design Award 2026) mit ikonischem transparentem Design, innovativer Glyph Matrix, leistungsstarkem 50-MP-Kamerasystem mit 3-fachem optischen Zoom und bis zu 60-fachem Ultra-Zoom sowie einem übersichtlichen, hochgradig anpassbaren Nothing OS-Erlebnis.- Phone (4b) - CHF 269 (UVP 299, CHF 30 Rabatt): Stilvolles Smartphone mit dem für Nothing typischen transparenten Design und einem übersichtlichen, hochgradig anpassbaren Nothing OS-Erlebnis.- Phone (4a) Pro - CHF 429 (UVP CHF 569, CHF 140 Rabatt): Premium-Smartphone mit einem eleganten Unibody-Design aus Aluminium, der ikonischen Glyph Matrix, einem fortschrittlichen Dreifach-Kamerasystem mit einer 50-MP-Hauptkamera von Sony, bis zu 140-fachem Ultra-Zoom und einer Akkulaufzeit von bis zu 2 Tagen.- Headphone (1) - CHF 149 (UVP CHF 259, CHF 110 Rabatt): Preisgekrönte Over-Ear-Kopfhörer, die erstklassigen Klang, das ikonische transparente Design und kraftvolle Bässe vereinen.- Headphone (a) - CHF 89 (UVP CHF 139, CHF 50 Rabatt): Leichte, farbenfrohe Over-Ear-Kopfhörer mit satten Bässen, personalisiertem Klang und bis zu 135 Stunden Wiedergabezeit.- Ear (3) - CHF 89 (UVP CHF 169, CHF 80 Rabatt): Hochwertige kabellose Ohrhörer mit markantem Metallic-Design und innovativer Super-Mic-Technologie für klarere Telefonate.- Ear (a) - ab CHF 49 (UVP CHF 89, CHF 40 Rabatt): Bestseller-Allround-Ohrhörer, die markantes Design, Super-Bass-Sound und Tragekomfort im Alltag vereinen.- CMF Clip Pro - CHF 49 (UVP CHF 69, CHF 20 Rabatt): Farbenfrohe Open-Ear-Ohrhörer mit komfortablem Clip-Design, Hi-Res-Audio und einem innovativen Smart-Dial-Ladeetui.- CMF Headphone Pro - CHF 49 (UVP CHF 89, CHF 40 Rabatt): Erschwingliche Over-Ear-Kopfhörer mit kraftvollem Bass, einem einstellbaren Energy Slider, adaptiver Geräuschunterdrückung (ANC) und bis zu 100 Stunden Wiedergabezeit.BezugsquellenDie Black-Friday-Angebote von Nothing sind bei ausgewählten Schweizer Handelspartnern und Telekommunikationsanbietern verfügbar.- Digitec: 16.-30. November 2026- Sunrise: 10.-30. November 2026- Brack: 22.-30. November 2026- Interdiscount: 19. November-6. Dezember 2026- MediaMarkt Schweiz: 15.-30. November 2026Aktionspreise, Produktverfügbarkeit und Aktionszeiträume können je nach Händler variieren. Die Angebote gelten vorbehaltlich der Verfügbarkeit und der teilnehmenden Partner.Weitere Informationen und Bildmaterial zu den Produkten befinden sich im Media Kit (https://we.tl/t-kNK696SvZeJiGcvO).Über NothingNothing entwickelt Technologie für eine Generation, die den Status quo hinterfragt. Das 2020 in London gegründete Unternehmen verfolgt die Mission, Technik wieder erlebbar zu machen und Menschen zu ermutigen, ihre Persönlichkeit auszudrücken - durch preisgekrönte Produkte, die anders aussehen, anders klingen und sich anders anfühlen.Angetrieben von rebellischer Kreativität zählt Nothing heute zu den am schnellsten wachsenden Marken für Smartphones und Consumer-Audio weltweit und ist das einzige neue Smartphone-Unternehmen, das sich im vergangenen Jahrzehnt erfolgreich im Markt etabliert hat.Nothing gestaltet die nächste Generation persönlicher Technologie - geprägt von Kultur, Kreativität und Community. nothing.techPressekontakt:Nothing Technology LimitedJanine Liujanine.liu@nothing.techJenni Kommunikation AGSylvana Zimmermannsylvana.zimmermann@jeko.comTel: +41 44 388 60 80Original-Content von: Nothing, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100096249/100943614