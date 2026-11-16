NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing mit einem Kursziel von 230 US-Dollar auf "Buy" belassen. Boeing habe im Oktober mit 48 Maschinen 5 weniger ausgeliefert als im Vorjahresmonat, schrieb Sheila Kahyaoglu in ihrem am Sonntag publizierten Kommentar./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2026 / 18:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.11.2026 / 10:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: US0970231058
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2026 / 18:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.11.2026 / 10:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: US0970231058
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