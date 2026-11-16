HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat die Einstufung für Deutsche Pfandbriefbank mit einem Kursziel von 4,20 Euro auf "Buy" belassen. Das dritte Quartal habe die Erwartungen bei geringerer Kreditrisikovorsorge übertroffen, schrieb Andreas Pläsier am Montag./rob/ag/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2026 / 07:46 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. ISIN: DE0008019001

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