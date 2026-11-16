Schiffweiler (ots) -Bei einer Spendengala der proWIN Stiftung am 13. November in der proWIN Akademie in Schiffweiler sind insgesamt 555.555 Euro für Kinder in Not zusammengekommen.Die Spendensumme kommt 16 ausgewählten Hilfsprojekten im In- und Ausland zugute. Unterstützt werden Kinder und Jugendliche sowie ihre Familien, die von schweren Erkrankungen, schwierigen Lebensumständen oder humanitären Krisen betroffen sind.An der Veranstaltung nahmen Vertreter*innen aus Politik und Wirtschaft, dem proWIN Vertrieb sowie den geförderten Hilfsorganisationen teil. Im Mittelpunkt stand die Vorstellung der ausgewählten Projekte und die finanzielle Unterstützung konkreter Hilfsmaßnahmen.Die 16 Organisationen erhielten jeweils eine garantierte Spendenzusage in Höhe von 25.000 Euro für konkrete Hilfsmaßnahmen durch die proWIN Stiftung. Durch die Spendenbereitschaft der Galagäste wurde die Gesamtspendensumme weiter erhöht. Um diese Beiträge besonders zu würdigen, hatte die proWIN Winter GmbH überdies zugesagt, die Gastspenden bis zu einer Gesamtsumme von 50.000 Euro zu verdoppeln. Die emotionale Vorstellung der Projekte veranlasste viele Gäste der Gala noch einmal dazu, ihre bereits zugesagten Spenden spontan aufzustocken, so dass am Ende des Abends eine Gesamtspendensumme von 555.555 Euro verkündet werden konnte.Die Fördermittel fließen unter anderem in die medizinische Versorgung schwer kranker Kinder, die psychosoziale Begleitung betroffener Familien sowie in Bildungs-, Betreuungs- und Hilfsangebote.Zu den geförderten Projekten zählen die Anschaffung einer speziellen Inkubator-CareStation, die Mitfinanzierung eines Baby-Notarztwagens sowie Hilfsangebote für schwer kranke Kinder und ihre Familien. Weitere Mittel gehen unter anderem an die Stiftung Theodora, die Toni Kroos Stiftung und die Bülent Ceylan Stiftung sowie an internationale Hilfsprojekte im Ausland, wie Projekte in Frankreich, den Niederlanden, der Schweiz, der Ukraine und Afrika."Jedes Kind, das Not leiden muss, ist eins zu viel", zitierte Stiftungsvorstand Sascha Winter den Leitsatz seiner Mutter Gabi Winter, die die Stiftung als Kuratorin aufgebaut und über viele Jahre begleitet hat. Dieser Grundsatz sei auch 16 Jahre nach der Gründung der Stiftung unverändert Antrieb ihres Engagements.Die proWIN Stiftung wurde 2010 von der Gründerfamilie der proWIN Winter GmbH ins Leben gerufen. Ziel der Stiftung ist es, die Lebenssituation notleidender Kinder in Deutschland und im Ausland nachhaltig zu verbessern.Weitere Informationen unter www.prowin-stiftung.net.Pressekontakt:Presseabteilung proWIN Winter GmbHSimone Schmitt +49 6825 9201-562 | Jens Schäfer +49 06825 9201-584E-Mail: presse@prowin.netOriginal-Content von: proWIN Winter GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175630/6391379