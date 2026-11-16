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DeFi Technologies Inc. meldet für das dritte Quartal 2026 einen Umsatz von 18,3 Millionen US-Dollar, ein Betriebsergebnis von 7,0 Millionen US-Dollar sowie einen Nettogewinn von 22,3 Millionen US-Dollar



16.11.2026 / 13:00 CET/CEST

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Umsatz und Betriebsergebnis: DeFi Technologies meldete für das am 30. September 2026 endende Quartal einen Umsatz von 18,3 Millionen US-Dollar sowie ein Betriebsergebnis von 7,0 Millionen US-Dollar.





DeFi Technologies meldete das am 30. September 2026 endende Quartal sowie ein Betriebsergebnis von 7,0 Millionen US-Dollar. Solide Bilanz und Liquidität: Zum 30. September 2026 verfügte DeFi Technologies über insgesamt 53,4 Millionen US-Dollar an Barmitteln und USDT/USDC, 48,2 Millionen US-Dollar an digitalen Vermögenswerten im Treasury-Bestand, 20,0 Millionen US-Dollar an Vorzugsaktien von Strategy, 2,0 Millionen US-Dollar an RWUSD, 25,5 Millionen US-Dollar an Venture- und Private-Equity-Investitionen sowie 10,0 Millionen US-Dollar , die in den firmeneigenen Smart Crypto Fund investiert waren, was einem Gesamtwert von rund 159 Millionen US-Dollar an Barmitteln, Treasury-Vermögenswerten und Investitionen entspricht.





Zum 30. September 2026 verfügte DeFi Technologies über insgesamt an Barmitteln und USDT/USDC, an digitalen Vermögenswerten im Treasury-Bestand, an Vorzugsaktien von Strategy, an RWUSD, an Venture- und Private-Equity-Investitionen sowie , die in den firmeneigenen Smart Crypto Fund investiert waren, was einem Gesamtwert von rund an Barmitteln, Treasury-Vermögenswerten und Investitionen entspricht. Fortgesetzte Plattform-Monetarisierung: Im Laufe des Quartals erzielte Valour Verwaltungsgebühren sowie Erträge aus Staking und Kreditvergabe in Höhe von insgesamt 3,8 Millionen US-Dollar bei einem im Quartalsdurchschnitt verwalteten Vermögen (AUM) von 492,8 Millionen US-Dollar und Nettozuflüssen in Höhe von 26,1 Millionen US-Dollar , während Stillman Digital 2,2 Millionen US-Dollar an Handelsprovisionserlösen beisteuerte.





Im Laufe des Quartals erzielte Valour Verwaltungsgebühren sowie Erträge aus Staking und Kreditvergabe in Höhe von insgesamt bei einem im Quartalsdurchschnitt verwalteten Vermögen (AUM) von , während Stillman Digital an Handelsprovisionserlösen beisteuerte. Unternehmenswachstum und -expansion: Das Unternehmen konzentriert sich weiterhin darauf, sein Kerngeschäft auszubauen, den Vertrieb zu erweitern, neue Produkte auf den Markt zu bringen sowie zusätzliche Einnahmequellen zu erschließen. TORONTO, 16. November 2026 /PRNewswire/ -- DeFi Technologies Inc. (das "Unternehmen" oder "DeFi Technologies") (Nasdaq: DEFT) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B) (B3: DEFT31), eine regulierte Kapitalmarktplattform für digitale Vermögenswerte, gab heute ihre Finanzergebnisse für das Quartal bis zum 30. September 2026 bekannt. Sofern nicht anders angegeben, sind alle in dieser Pressemitteilung genannten Dollarbeträge in US-Dollar ausgewiesen. Finanzielle Highlights Umsatz Der Gesamtumsatz für das Quartal bis zum 30. September 2026 betrug 18,3 Millionen US-Dollar , verglichen mit 22,3 Millionen US-Dollar im dritten Quartal 2025.



, verglichen mit im dritten Quartal 2025. Der Umsatz aus dem Kerngeschäft ohne Berücksichtigung realisierter Gewinne und Verluste sowie der Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne und Verluste belief sich auf 6,1 Millionen US-Dollar, verglichen mit 10,3 Millionen US-Dollar im dritten Quartal 2025. Betriebsergebnis Das Betriebsergebnis für die drei Monate bis zum 30. September 2026 betrug 7,0 Millionen US-Dollar, verglichen mit 9,0 Millionen US-Dollar für das Quartal bis zum 30. September 2025. Betriebskosten Die gesamten Betriebskosten für das dritte Quartal 2026 betrugen 11,3 Millionen US-Dollar, verglichen mit 13,2 Millionen US-Dollar im dritten Quartal 2025. Valour - AUM, Nettozuflüsse, Verwaltungsgebühren, Erträge aus Staking und Kreditvergabe Für die drei Monate bis zum 30. September 2026 betrug das durchschnittlich verwaltete Vermögen (AUM) von Valour 492,8 Millionen US-Dollar , verglichen mit 950,7 Millionen US-Dollar im dritten Quartal 2025.





, verglichen mit im dritten Quartal 2025. Für die drei Monate bis zum 30. September 2026 verzeichnete das Unternehmen bei seinen ETPs Nettozuflüsse in Höhe von 26,1 Millionen US-Dollar .





. Für die drei Monate bis zum 30. September 2026 erzielte Valour Erträge aus Staking und Kreditvergabe in Höhe von 2,6 Millionen US-Dollar , verglichen mit 4,9 Millionen US-Dollar im dritten Quartal 2025.



, verglichen mit im dritten Quartal 2025. Die Verwaltungsgebühren beliefen sich auf 1,2 Millionen US-Dollar , verglichen mit 2,9 Millionen US-Dollar im dritten Quartal 2025.



, verglichen mit im dritten Quartal 2025. Die Verwaltungsgebühren sowie die Erträge aus Staking und Kreditvergabe beliefen sich im dritten Quartal 2026 auf insgesamt 3,8 Millionen US-Dollar, verglichen mit 7,8 Millionen US-Dollar im dritten Quartal 2025. Stillman Digital Für die drei Monate bis zum 30. September 2026 erzielte Stillman Digital Handelsprovisionserlöse in Höhe von 2,2 Millionen US-Dollar. Barmittel, Treasury-Vermögenswerte, Venture-Investitionen und Betriebskapital Barmittel und USDT/USDC-Saldo: Zum 30. September 2026 verfügte DeFi Technologies über 47,8 Millionen US-Dollar an Barmitteln und 5,6 Millionen US-Dollar in USDT/USDC, was einem Gesamtbestand von 53,4 Millionen US-Dollar entspricht.





Zum 30. September 2026 verfügte DeFi Technologies über an Barmitteln und in USDT/USDC, was einem Gesamtbestand von Saldo STRC/RWUSD: Zum 30. September 2026 hielt das Unternehmen Vorzugsaktien von Strategy im Wert von 20 Millionen US-Dollar (Symbol: STRC - 200.914 Aktien) sowie 2 Millionen US-Dollar in RWUSD.





Zum 30. September 2026 hielt das Unternehmen Vorzugsaktien von Strategy im Wert von (Symbol: STRC - 200.914 Aktien) sowie in RWUSD. Bestände an digitalen Vermögenswerten: Zum 30. September 2026 beliefen sich die Bestände des Unternehmens an digitalen Vermögenswerten im Treasury auf rund 48,2 Millionen US-Dollar.



Zum 30. September 2026 beliefen sich die Bestände des Unternehmens an digitalen Vermögenswerten im Treasury auf rund Risikokapital-Portfolio: Zum 30. September 2026 wurde das Venture- und Private-Equity-Portfolio des Unternehmens mit 25,5 Millionen US-Dollar bewertet.

Der Gesamtwert der Barmittel, der Bestände an USDT/USDC und STRC/RWUSD, der digitalen Vermögenswerte im Treasury-Bestand, des Smart Crypto Fund sowie des Venture-Portfolios belief sich zum 30. September 2026 auf rund 159 Millionen US-Dollar. Das Unternehmen überwacht seine Barmittel und Reserven an digitalen Vermögenswerten regelmäßig auf konsolidierter Basis und verwendet einen Teil seiner Treasury-Reserve an digitalen Vermögenswerten zur Absicherung von ETP-Marktrisiken sowie für eine umfassendere strategische Kapitalallokation. Stellungnahme von Johan Wattenström, Geschäftsführer von DeFi Technologies "Das dritte Quartal hat gezeigt, wie unser Unternehmen auf die sich verbessernden Märkte für digitale Vermögenswerte reagieren kann. Wir meldeten einen Umsatz von 18,3 Millionen US-Dollar, ein Betriebsergebnis von 7,0 Millionen US-Dollar sowie einen Nettogewinn von 22,3 Millionen US-Dollar, wobei Handelsgewinne und Neubewertungen von Investitionen wesentlich zu diesen Ergebnissen beitrugen. Das von Valour verwaltete Vermögen (AUM) stieg von 397,2 Millionen US-Dollar Ende Juni auf 643,7 Millionen US-Dollar zum 30. September und damit um rund 62 %. Wir verzeichneten im Quartal positive Nettozuflüsse in Höhe von 26,1 Millionen US-Dollar, wodurch sich die Nettozuflüsse in den ersten neun Monaten auf 48,9 Millionen US-Dollar erhöhten. Trotz schwieriger Marktbedingungen haben Anleger weiterhin in unsere Produkte investiert, und ich sehe diese Nachfrage als wichtige Grundlage für das Wachstum. Wir erweitern die Zugangsmöglichkeiten für Anleger zu unserer Plattform sowie unsere Möglichkeiten, Umsätze zu erzielen. Seit Quartalsende hat Valour acht weitere ETPs aufgelegt, für die jeweils eine Verwaltungsgebühr von 1,9 % anfällt. Im September haben wir außerdem Valour Funds SPC sowie dessen Smart Crypto Fund SP auf den Markt gebracht und damit unser Angebot um aktiv verwaltete Strategien für professionelle sowie qualifizierte Anleger erweitert, während weitere Angebote für institutionelle Anleger entwickelt werden. Stillman zeigt, welchen Beitrag unsere breiter aufgestellte Plattform leisten kann. In den ersten neun Monaten erzielte Stillman Digital Handelsprovisionserlöse in Höhe von 7,6 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von rund 22 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Wir nutzen diese Grundlage, um unsere Reichweite im institutionellen Bereich zu vergrößern und unsere Kundenbeziehungen zu stärken. Wir blicken zuversichtlich in die Zukunft, denn die Tiefpunkte dieses Bärenmarktes könnten inzwischen hinter uns liegen. Sollte sich dies bewahrheiten, glauben wir, dass DeFi Technologies mit einem breiteren Umsatzpotenzial als in früheren Zyklen in die Erholungsphase geht. Ein Anstieg des verwalteten Vermögens kann zu höheren Verwaltungsgebühren sowie Staking-Erträgen aus dafür infrage kommenden Vermögenswerten führen, während eine stärkere Handelsaktivität unser Geschäft mit institutionellen Kunden unterstützt. Da ein Großteil der erforderlichen Infrastruktur bereits vorhanden ist, kann das Umsatzwachstum eine deutliche Hebelwirkung auf das Betriebsergebnis entfalten und die Margen steigern. Unsere Finanzlage bietet uns den nötigen Spielraum, um diese Chance zu nutzen. Zum 30. September wiesen wir ein Eigenkapital von insgesamt 165,8 Millionen US-Dollar sowie Bestände und Investitionen im Wert von rund 159,1 Millionen US-Dollar in unserer Bilanz aus, während unsere Marktkapitalisierung zuletzt rund 130 Millionen US-Dollar betrug. Angesichts dieser Ressourcen, der Vermögensverwaltungsplattform von Valour, des profitablen Handelsgeschäfts von Stillman sowie der neuen Angebote, die wir entwickeln, sind wir der Ansicht, dass die aktuelle Marktbewertung den Wert und das Ertragspotenzial des Unternehmens deutlich unterschätzt. Ich sehe beträchtliches Potenzial in dem Unternehmen, das wir aufgebaut haben. Mit einem breiteren Produktangebot, anhaltenden Mittelzuflüssen von Anlegern sowie zusätzlichen Einnahmequellen können wir meiner Ansicht nach bei einer anhaltenden Erholung deutlich bessere Ergebnisse erzielen als in früheren Bullenmarktzyklen. Wir konzentrieren uns nun darauf, Kapital einzuwerben, den Vertrieb auszubauen und unsere neuen Angebote auf den Markt zu bringen. Ich bin von unserem Kurs überzeugt und freue mich auf das, was wir auf dieser Grundlage erreichen können. Wir tragen die Verantwortung dafür, diese Chance zu nutzen, um höhere Erträge zu erzielen und langfristigen Mehrwert für die Aktionäre zu schaffen." DeFi Technologies: Telefonkonferenz für Aktionäre zur Erörterung der Finanzergebnisse des dritten Quartals 2026 Nachfolgend sehen Sie, wie Sie sich zum Webcast anmelden können: Datum: Freitag, 13. November 2026

Uhrzeit: 11:00 Uhr US-Ostküstenzeit

Thema: Finanzergebnisse von DeFi Technologies im 3. Quartal 2026 Registrieren Sie sich vorab für dieses Webinar: https://zoom.us/webinar/register/WN_82yrGeDzRYyd5ZYn_tJ1ng Analysten, die DeFi Technologies beobachten Eine vollständige Übersicht der Analysten, die DeFi Technologies beobachten, finden Sie hier: https://defi.tech/investor-relationsresearch . Anfragen institutioneller Anleger, Fonds oder Familienvermögensverwaltungen richten Sie bitte an: ir@defi.tech Informationen zu DeFi Technologies DeFi Technologies Inc. ( Nasdaq: DEFT ) ( CBOE CA: DEFI ) ( GR: R9B ) (Brasilien B3: DEFT31) ist eine regulierte Kapitalmarktplattform für digitale Vermögenswerte. Die Tochtergesellschaft Valour ist ein führender Emittent von Anlageprodukten für digitale Vermögenswerte mit mehr als 100 börsengehandelten Produkten an bedeutenden Börsen weltweit und bietet über Valour Funds SPC eine Fondsplattform für professionelle Anleger an. Stillman Digital, der Handelsbereich des Unternehmens, bietet institutionellen Kunden die Ausführung und Abwicklung von Handelsgeschäften sowie Liquidität. Das Unternehmen verfügt außerdem über Kompetenzen in Forschung und Indexentwicklung und hält ein Portfolio privater Investitionen. Folgen Sie DeFi Technologies auf LinkedIn und X/Twitter . Weitere Informationen finden Sie unter https://defi.tech/ . Tochtergesellschaften von DeFi Technologies Informationen zu Valour Valour Inc. und Valour Digital Securities Limited (zusammen "Valour") geben börsengehandelte Produkte ("ETPs") aus, die privaten und institutionellen Anlegern einen einfachen und sicheren Zugang zu digitalen Vermögenswerten über ihr herkömmliches Bankkonto bieten. Valour gehört zum Vermögensverwaltungsbereich von DeFi Technologies. Weitere Informationen zu Valour sowie Möglichkeiten zur Anmeldung und zum Erhalt aktueller Informationen finden Sie auf valour.com . Informationen zu Stillman Digital Stillman Digital ist ein führender Anbieter von Liquidität für digitale Vermögenswerte, der grenzenlose Liquiditätslösungen für Unternehmen anbietet und sich auf branchenführende Handelsausführung, Abwicklung und Technologie konzentriert. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.stillmandigital.com . Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Informationen: Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze und "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden US-amerikanischen Wertpapiergesetze (zusammenfassend als "zukunftsgerichtete Informationen" bezeichnet). Zukunftsgerichtete Informationen umfassen Aussagen zu den Erwartungen, Plänen, Zielen und der zukünftigen Geschäftsentwicklung des Unternehmens, einschließlich: die Aussichten für die Märkte digitaler Vermögenswerte, die Frage, ob die Tiefpunkte des Bärenmarktes bereits erreicht wurden, sowie die Aussichten auf eine anhaltende Erholung; das künftig verwaltete Vermögen (AUM), Nettozuflüsse, die Nachfrage von Anlegern und Beziehungen zu institutionellen Kunden; die Erzielung von Umsätzen, Monetarisierung, Erträge, Rentabilität, die Hebelwirkung auf das Betriebsergebnis und die Margenausweitung, einschließlich des Potenzials für bessere Ergebnisse als in früheren Bullenmarktzyklen; den Ausbau des Vertriebs sowie die Entwicklung, Einführung und Vermarktung von Anlageprodukten, Fondsstrukturen und Angeboten für institutionelle Anleger, unter anderem über Valour Funds SPC sowie Smart Crypto Fund SP; die Fähigkeit, Kapital einzuwerben und mit bestehenden sowie neuen Möglichkeiten Umsätze zu erzielen; die Verfügbarkeit und Verwendung finanzieller Mittel zur Unterstützung des Geschäftsbetriebs, zur Absicherung sowie für Wachstum; sowie das künftige Ertragspotenzial und den langfristigen Wert für die Aktionäre. Solche Informationen können an Wörtern wie "glauben", "erwarten", "vorhersehen", "beabsichtigen", "planen", "möglicherweise", "könnten", "können", "werden", "Potenzial" und ähnlichen Ausdrücken erkannt werden, obwohl nicht alle zukunftsgerichteten Informationen diese Wörter enthalten. Zukunftsgerichtete Informationen beruhen auf den aktuellen Erwartungen und Annahmen der Unternehmensleitung hinsichtlich der Preise digitaler Vermögenswerte, der Marktaktivität sowie des Zeitpunkts und der Dauerhaftigkeit einer möglichen Erholung; der Anlegernachfrage, der Nettomittelströme, des Produktmixes, der Verwaltungsgebühren sowie der Erträge aus Staking und Kreditvergabe; der Fähigkeit des Unternehmens, den Vertrieb sowie die Beziehungen zu institutionellen Kunden auszubauen, Kapital einzuwerben und seine Angebote zu vermarkten; der Verfügbarkeit der erforderlichen Genehmigungen durch Aufsichtsbehörden, Börsen und Dienstleister sowie der Vereinbarungen für den Geschäftsbetrieb; der Leistungsfähigkeit der Geschäftspartner sowie des Zugangs zu Kapital und Liquidität; sowie der Fähigkeit des Unternehmens, die Kosten zu kontrollieren und den Umsatz zu steigern, ohne dass die Ausgaben im gleichen Verhältnis zunehmen. Diese Annahmen könnten sich als falsch erweisen. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund verschiedener Risiken erheblich abweichen, unter anderem erneute oder länger anhaltende Rückgänge auf den Märkten für digitale Vermögenswerte; Rücknahmen von ETPs, eine geringere Handelsaktivität, Gebührendruck oder niedrigere Erträge aus Staking und Kreditvergabe; Wettbewerb; Verzögerungen oder Fehlschläge bei der Produktentwicklung, der Einholung von Genehmigungen, der Aufnahme neuer Kunden oder der Vermarktung; die Unfähigkeit, externes Kapital oder institutionelle Kunden zu gewinnen; höhere Kosten oder das Ausbleiben der erwarteten Verbesserungen der betrieblichen Effizienz; Änderungen der Regulierung oder Besteuerung; Risiken im Zusammenhang mit Handel, Absicherungsgeschäften, Liquidität sowie Geschäftspartnern; Cybersicherheitsvorfälle, Ausfälle bei der Verwahrung oder der Verlust des Zugangs zu Vermögenswerten; Änderungen der Bewertung von Investitionen oder die Unmöglichkeit, Vermögenswerte zu ihren Buchwerten zu verwerten; und Gerichtsverfahren, Risiken bei der Finanzberichterstattung sowie Risiken im Zusammenhang mit der Aufrechterhaltung der Börsennotierung. Weitere Risiken sind im jüngsten jährlichen Informationsformular des Unternehmens, im Lagebericht sowie in anderen eingereichten Unterlagen beschrieben, die über die Unternehmensprofile auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca und EDGAR unter www.sec.gov abrufbar sind. Diese Listen von Annahmen und Risiken sind nicht vollständig. Es gibt keine Gewähr dafür, dass die Tiefpunkte des Bärenmarktes bereits erreicht wurden, dass eine Erholung eintritt oder anhält oder dass die erwarteten Vorteile hinsichtlich Umsatz, Gewinn, Margen oder Wert für die Aktionäre erzielt werden. Angaben zum finanziellen Ausblick sollen den Lesern helfen, die aktuellen Erwartungen der Unternehmensleitung hinsichtlich der Geschäftsentwicklung zu verstehen, und sind für andere Zwecke möglicherweise nicht geeignet. Leser sollten zukunftsgerichteten Informationen kein übermäßiges Vertrauen schenken, da diese lediglich den Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung wiedergeben. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung dieser Informationen, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich. DIE CBOE CANADA EXCHANGE ÜBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DIESER MITTEILUNG Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Johan Wattenstrom, Geschäftsführer, ir@defi.tech View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/defi-technologies-inc-meldet-fur-das-dritte-quartal-2026-einen-umsatz-von-18-3-millionen-us-dollar-ein-betriebsergebnis-von-7-0-millionen-us-dollar-sowie-einen-nettogewinn-von-22-3-millionen-us-dollar-302940363.html



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