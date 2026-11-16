Berlin (ots) -Wer morgen mit den Folgen politischer Entscheidungen leben muss, sollte heute mitreden können. Zum Start am 16. November macht "Wir sind das Morgen" junge Stimmen sichtbar und eröffnet Raum für ihre Anliegen. Die vom PKV-Verband ins Leben gerufene Initiative soll eine breite gesellschaftliche Debatte über Generationengerechtigkeit anstoßen und dieser Debatte eine Plattform geben.Anlässlich des heutigen Tags der Generationengerechtigkeit startet die Initiative "Wir sind das Morgen". Sie will eine breite gesellschaftliche Debatte darüber anstoßen, wie die Interessen von Jung und Alt bei politischen Entscheidungen fair ausbalanciert werden können und dabei junge Perspektiven stärker sichtbar machen.Wie wichtig dieses Anliegen ist, zeigt eine Zahl aus dem aktuellen ARD-DeutschlandTrend: 82 Prozent der Menschen in Deutschland finden, dass die Politik die Anliegen junger Menschen nicht ausreichend berücksichtigt.Der demografische Wandel setzt die sozialen Sicherungssysteme unter Druck. Zugleich wachsen die finanziellen Verpflichtungen, während der Spielraum für Zukunftsinvestitionen kleiner wird. Die jüngere Generation wird die Folgen politischer Entscheidungen noch über Jahrzehnte tragen. Bei Wahlen ist sie zahlenmäßig in der Minderheit und in der politischen Debatte unterrepräsentiert. Ihre Interessen kommen daher häufig zu kurz, obwohl heute über ihre Zukunft entschieden wird."Politische Entscheidungen prägen die Lebensbedingungen junger Menschen oft über Jahrzehnte. Ihre Perspektiven müssen deshalb von Anfang an in politische Prozesse einfließen - und nicht erst dann, wenn Entscheidungen bereits getroffen wurden. Wer jungen Menschen zuhört und ihnen echte Beteiligung ermöglicht, stärkt auch das Vertrauen in eine Politik, die Verantwortung für die Zukunft übernimmt. Das ist wichtig für ein Land, das jungen Menschen auch morgen Perspektiven und Chancen eröffnen will", erläutert Thomas Brahm, der Vorsitzende des PKV-Verbands, die Ziele der Initiative.Der PKV-Verband hat "Wir sind das Morgen" initiiert, um die Perspektiven junger Menschen sichtbar zu machen, Wissen zu vermitteln und Möglichkeiten zur Beteiligung zu schaffen. Die Initiative bringt unterschiedliche Erfahrungen und Sichtweisen zusammen und macht Zusammenhänge verständlich. Denn Generationengerechtigkeit betrifft alle Lebensbereiche - von sozialer Sicherheit über Bildung und Wohnen bis zu Arbeit und Zukunftsinvestitionen in Digitalisierung, Mobilität und Klimaschutz. Generationengerechtigkeit ist die zentrale Zukunftsfrage.Zum Start der Initiative haben erste Vertreterinnen und Vertreter der jüngeren Generation aus Wirtschaft und Politik - Schülerinnen und Schüler, Studierende und Young Professionals - ihre Perspektiven in Statements und Blog-Beiträgen eingebracht. Sie zeigen auf, wo politischer Handlungsbedarf besteht, um einen fairen Interessenausgleich zwischen Jung und Alt zu ermöglichen und Zukunftschancen auch für kommende Generationen zu sichern.Weitere Informationen und Möglichkeiten, sich einzubringen, bietet die Website das-morgen.de.Pressekontakt:Dominik HeckLeiter des Bereiches KommunikationVerband der Privaten Krankenversicherung e.V.Heidestraße 4010557 BerlinTelefon 030 / 20 45 89 - 44E-Mail dominik.heck@pkv.deInternet: www.das-morgen.de und www.pkv.deInstagram: wirsinddasmorgen/Original-Content von: Wir sind das Morgen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183939/6391427