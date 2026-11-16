Neuss (ots) -Saugen, Wischen und Dampf in einem Gerät, flach bis unters Sofa und selbstreinigend nach dem Einsatz: Zur Black Week sind smarte Bodenreiniger von Tineco bei Fust und Galaxus bis zu 67 % reduziertWenn es draussen ungemütlich wird, kommt drinnen einiges zusammen: Besuch bringt Schneematsch in den Gang, beim Backen landen Guetzlikrümel auf den Küchenplättli und beim Anstossen geht schon mal ein Schluck Glühwein daneben. Gerade jetzt, wenn der Kalender ohnehin gut gefüllt ist, soll die Bodenreinigung schnell und ohne grossen Aufwand erledigt sein. Passend dazu reduziert Tineco zur Black Week zahlreiche Geräte, darunter drei Nass-Trockensauger aus der FLOOR ONE-Serie: Noch bis zum 30. November gibt es den FLOOR ONE S9 Artist Premium, den FLOOR ONE S7 Stretch und den FLOOR ONE S7 Stretch Steam Plus bei Fust und Galaxus zum Aktionspreis. Die Auswahl reicht vom erschwinglichen Allrounder für die tägliche Bodenpflege bis zum Modell mit Dampffunktion, das auch eingetrocknete Flecken löst.FLOOR ONE S9 Artist Premium: High-End-Reinigung mit KomfortMit dem FLOOR ONE S9 Artist Premium richtet sich Tineco an Nutzer, die besonders viel Wert auf Leistung, edles Design und moderne Technologie legen. Das Premium-Modell verbindet eine kraftvolle Saugleistung mit einer eleganten, hochwertigen Gestaltung und intelligenten Sensoren, die Verschmutzungen automatisch erkennen und die Reinigungsleistung entsprechend anpassen. Dadurch wird stets genau die Leistung eingesetzt, die tatsächlich benötigt wird. Zusätzlich sorgen motorisierte Rollen für eine besonders leichte und komfortable Führung des Geräts, da sie den Anwender aktiv bei der Bewegung über den Boden unterstützen.Im Aktionszeitraum ist der FLOOR ONE S9 Artist Premium bei Fust (https://bit.ly/48mHJWi) für 349 CHF statt 899 CHF (UVP) erhältlich - eine Ersparnis von rund 61 %.*FLOOR ONE S7 Stretch: Erschwinglicher Allrounder für flexible ReinigungIm Vergleich zu den stärker spezialisierten Premium-Modellen positioniert sich der Tineco FLOOR ONE S7 Stretch als besonders erschwinglicher Allrounder für den Alltag. Der Nass-Trockensauger kombiniert flexible Handhabung mit zuverlässiger Reinigungsleistung und eignet sich ideal für Haushalte, die eine vielseitige Lösung für die tägliche Bodenpflege suchen. Dank seines flachen Designs erreicht das Gerät auch schwer zugängliche Bereiche unter Möbeln oder Betten. Gleichzeitig sorgt die kombinierte Saug- und Wischfunktion dafür, dass Staub, Krümel und Flüssigkeiten in einem Arbeitsgang entfernt werden können.Im Aktionszeitraum ist der FLOOR ONE S7 Stretch bei Galaxus (https://bit.ly/4iR75jV) für 199 CHF statt 599 CHF (UVP) erhältlich - eine Ersparnis von rund 67 %.*FLOOR ONE S7 Stretch Steam Plus: Dampfreinigung bis unter das SofaDer FLOOR ONE S7 Stretch Steam Plus verbindet Saugen, Wischen und Dampfreinigung in einem kabellosen Gerät. Die HyperSteam-Technologie erzeugt Dampf mit einer Temperatur von bis zu 160 °C und garantiert dabei eine konstante Austrittstemperatur von mindestens 99 °C. So desinfiziert das Modell auf schonende Weise den Boden oder entfernt selbst hartnäckigste Verschmutzungen mühelos. Die antibakterielle Wirkung sowie haustierfreundliche Reinigung wurden vom TÜV geprüft und zertifiziert. Dank 180°-Lay-flat-Design reinigt er auch unter niedrigen Möbeln, die 3-fach-Kantenreinigung erfasst die Bereiche entlang von Sockelleisten. Das DualBlock Anti-Tangle-Design verhindert, dass sich Haare um die Bürstenrolle wickeln. Nach dem Einsatz reinigt sich das Gerät selbst und trocknet die Bürstenrolle mit 85 °C heisser Luft (FlashDry), wahlweise im Flüstermodus mit maximal 45 dB(A).Im Aktionszeitraum ist der FLOOR ONE S7 Stretch Steam Plus bei Galaxus (https://bit.ly/4Aum0rA) für 369 CHF statt 599 CHF (UVP) erhältlich - eine Ersparnis von rund 38 %.**Hinweis: Die finale Preisgestaltung erfolgt durch die Handelspartner. Daher kann der Preis variieren.Über TinecoTineco wurde 1998 gegründet und ging 2020 mit dem weltweit ersten smarten kabellosen Wischsauger an den Markt. Heute hat sich die Marke zu einem weltweit führenden Anbieter von smarten Geräten für den Haushalt entwickelt. Laut EUROMONITOR INTERNATIONAL (Retail-Absätze weltweit, 2022-2025) liegt der Hersteller weltweit seit vier Jahren in Folge auf Platz 1 für Wischsauger. Tineco hat sich seiner Markenvision verschrieben, das Leben durch intelligente Technologien zu erleichtern und ständig neue Geräte zu entwickeln.Weitere Informationen, Bildmaterial und Produktdetails finden Sie hier. (https://www.dropbox.com/scl/fo/5as25dc9q7rejnfmdbata/AKGUe2aNlWtPq5sAPAwg0_c?rlkey=jxw82qcb4laq5g0iwealkxsrl&st=xolyw900&dl=0)Fotoquelle: TinecoMehr über Tineco erfahren Sie auf de.tineco.com oder folgen Sie uns hier:• Instagram: @Tineco (https://www.instagram.com/tineco.de/)• X: @Tineco (https://x.com/search?q=Tineco&src=typed_query&f=top)• Facebook: @Tineco O\ufb03cial (https://www.facebook.com/search/top?q=tineco%20official)• YouTube: @Tineco (https://www.youtube.com/results?search_query=Tineco)Pressekontakt:Competence Circle (PR-Agentur)+49 151 15 33 90 92tineco@competence-circle.comOriginal-Content von: ECOVACS GLOBAL PTE. LTD., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100088346/100943618