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SwitchBot stellt Hub 4 vor mit Hello Kata-Sprachsteuerung für ein besser vernetztes Zuhause



16.11.2026 / 13:55 CET/CEST

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TOKIO, 16. November 2026 /PRNewswire/ -- SwitchBot , ein führender Anbieter KI-gestützter Haushaltsrobotiksysteme, stellt heute SwitchBot Hub 4 vor. Die Smart-Home-Zentrale vereint Hello-Kata-Sprachsteuerung, Farbdisplay und physische Bedienelemente in einer gemeinsamen Oberfläche für den Haushalt. Als Begleiter für zu Hause hilft Hub 4 Familien, Geräte zu steuern, Haushaltsinformationen abzurufen und voreingestellte Abläufe zu starten. Vorhandene Geräte miteinander verbinden Hub 4 unterstützt über 101.000 infrarotgesteuerte Gerätemodelle, darunter kompatible Klimaanlagen, Fernseher, Projektoren und Ventilatoren. Die automatische Zuordnung erleichtert die Einrichtung. Danach bleiben unterstützte Infrarotfunktionen auch ohne Internetverbindung lokal nutzbar. Über dieselbe Oberfläche lassen sich auch kompatible Vorhangantriebe, Leuchten, Saugroboter, Sensoren und weitere Geräte von SwitchBot steuern. Hub 4 unterstützt ausgewählte Streaming-Geräte wie Fire TV, Apple TV und Android TV und macht unterstützte Unterhaltungsfunktionen leichter zugänglich. Matter Bridge 1.3 bindet unterstützte SwitchBot-Geräte in Apple Home und andere kompatible Matter-Plattformen ein. Hub 4 unterstützt bis zu 30 Matter-Untergeräte; drei Einträge sind standardmäßig für seine Bewegungs-, Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensoren belegt. Je nach Gerät und Plattformfunktionen lassen sich kompatible Matter-Geräte von Drittanbietern auch über "Wireless Remote" in der Home-App steuern. Kata sagen, was gebraucht wird Mit Hello Kata können Nutzer Hub 4 anweisen, ein bestimmtes kompatibles Gerät einzustellen oder mit einer einzigen Anfrage unterstützte Aktionen auf mehreren Geräten auszuführen. So lässt sich beispielsweise eine mit Hub 4 verbundene Klimaanlage mit dem Sprachbefehl "Hello Kata, schalte die Klimaanlage ein" einschalten. Kata ruft auch unterstützte Szenen auf, die bereits in der SwitchBot-App eingerichtet sind, und führt sie aus. So starten voreingestellte Abläufe wie "Filmabend", "Zu Hause" oder "Abwesend" mit einer Anfrage. Zwei omnidirektionale Mikrofone ermöglichen die Sprachaktivierung aus etwa drei Metern Entfernung. Auch eine manuelle Aktivierung ist möglich.* Informationen zum Zuhause abrufen und Abläufe automatisieren Hub 4 stellt Temperatur- und Luftfeuchtigkeitswerte bereit. Kompatible Meter-Geräte liefern weitere unterstützte Umgebungsdaten wie CO2-Werte. Nutzer können unterstützte Türschlösser und Sensoren abfragen sowie verfügbare Geräteinformationen zu Akkustand, Betriebsmodus und Wartungsbedarf abrufen. Das 2,8-Zoll-Farbdisplay ergänzt Sprachantworten um visuelle Rückmeldungen. Automationen in der SwitchBot-App lösen voreingestellte Aktionen anhand unterstützter Zeit-, Temperatur-, Luftfeuchtigkeits-, Bewegungs- oder Helligkeitsbedingungen aus. Über die App lassen sich kompatible Geräte aus der Ferne prüfen und steuern, etwa um vergessenes Licht auszuschalten oder vor der Heimkehr zu kühlen. Kata führt bestehende Szenen aus; Automationen werden in der App erstellt und verwaltet. Sprechen, tippen oder drehen Vier frei belegbare Schnellwahltasten auf dem Display machen häufig genutzte Szenen direkt zugänglich. Der physische Drehregler steuert bei unterstützten Geräten Helligkeit, Vorhangposition und Lautstärke direkt. So können Familienmitglieder Geräte auch dann bedienen, wenn Sprachbefehle unpraktisch sind. Hub 4 lässt sich aufstellen oder an der Wand montieren, unterstützt 2,4-GHz-WLAN und Bluetooth und erhält Strom per USB-C über das beiliegende Netzteil (5 V/2 A). Preise und Verfügbarkeit SwitchBot Hub 4 ist ab dem 16. November 2026 über die offizielle SwitchBot-Website und Amazon in Europa erhältlich. Der Preis in Europa beträgt 129,99 EUR. Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen SwitchBot-Website . Folgen Sie SwitchBot auch auf X , Instagram , Facebook und YouTube . *Unterstützte Geräte, Aktionen und Daten variieren je nach Modell und Integration. Fernzugriff erfordert eine Netzwerkverbindung und online verfügbare Geräte. Lokale Infrarotsteuerung bedeutet nicht, dass die Kata-Sprachsteuerung offline funktioniert. Pressemappe: SwitchBot Hub 4 View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/switchbot-stellt-hub-4-vor-mit-hello-kata-sprachsteuerung-fur-ein-besser-vernetztes-zuhause-302940406.html



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