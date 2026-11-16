EQS Stimmrechtsmitteilung: CECONOMY AG

CECONOMY AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



16.11.2026 / 13:56 CET/CEST

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Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Stimmrechtsmitteilung



1. Angaben zum Emittenten Name: CECONOMY AG Straße, Hausnr.: Kaistr. 3 PLZ: 40221 Ort: Düsseldorf

Deutschland Legal Entity Identifier (LEI): 5299001X9L42HXEBCZ51

2. Grund der Mitteilung X Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte X Sonstiger Grund:

acting in concert

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen Natürliche Person (Vorname, Nachname): Jürgen Kellerhals

Geburtsdatum: 04.09.1964 Natürliche Person (Vorname, Nachname): Helga Kellerhals

Geburtsdatum: 21.04.1940

4. Namen der Aktionäre

mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.

Convergenta Invest GmbH

JINGDONG HOLDING GERMANY GmbH



5. Datum der Schwellenberührung: 12.11.2026

6. Gesamtstimmrechtsanteile Anteil Stimmrechte

(Summe 7.a.) Anteil Instrumente

(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.) Summe Anteile

(Summe 7.a. + 7.b.) Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG neu 85,16 % 5,94 % 91,1 % 485221084 letzte Mitteilung 27,98 % 5,74 % 33,72 % /

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen

a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG) ISIN absolut in % direkt

(§ 33 WpHG) zugerechnet

(§ 34 WpHG) direkt

(§ 33 WpHG) zugerechnet

(§ 34 WpHG) J Kellerhals 280100 412928583 0,06 % 85,10 % H Kellerhals 100 413208583 0,00002 % 85,16 % Summe 413208683 85,16 %

b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in % Wandelschuldverschreibung 09.06.2027 19.07.2022 - 28816244 5,94 % Summe 28816244 5,94 %

b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Barausgleich oder physische Abwicklung Stimmrechte absolut Stimmrechte in % 0 0,00 % Summe 0 0,00 %

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen

Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden. X Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:

Unternehmen Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher Instrumente in %, wenn 5% oder höher Summe in %, wenn 5% oder höher - Jürgen Kellerhals und Helga Kellerhals % % % - Convergenta Invest und Beteiligungs GmbH, Salzburg, Österreich % % % - Convergenta Invest GmbH 85,16 % 5,94 % 91,10 %

9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG

(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)



Datum der Hauptversammlung:

Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:

Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile % % %

10. Sonstige Informationen:

Es besteht kontrollierende Mehrmütterschaft von Jürgen Kellerhals und seiner Mutter Helga Kellerhals über deren Beteiligung an der Convergenta Invest und Beteiligungs GmbH, Salzburg, Österreich, der Mehrheitsgesellschafterin der Convergenta Invest GmbH

Datum

13.11.2026





16.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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