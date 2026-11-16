Die Deutsche Telekom-Aktie gewinnt nach den jüngsten Turbulenzen wieder an Fahrt. Bereits Ende Oktober hatte ich unter der Fragestellung "Sind im November +10% drin?" auf die Chancen einer Erholung hingewiesen und einen Anstieg bis 28,11 beziehungsweise 29,44 € favorisiert. Nach einer zwischenzeitlichen Konsolidierung nimmt dieses Szenario nun zunehmend Gestalt an. Mit der Rückeroberung der wichtigen Widerstandszone zwischen 26,00 und 26,32 € haben ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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