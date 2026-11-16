Die Deutsche Telekom-Aktie gewinnt nach den jüngsten Turbulenzen wieder an Fahrt. Bereits Ende Oktober hatte ich unter der Fragestellung "Sind im November +10% drin?" auf die Chancen einer Erholung hingewiesen und einen Anstieg bis 28,11 beziehungsweise 29,44 € favorisiert. Nach einer zwischenzeitlichen Konsolidierung nimmt dieses Szenario nun zunehmend Gestalt an. Mit der Rückeroberung der wichtigen Widerstandszone zwischen 26,00 und 26,32 € haben ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.