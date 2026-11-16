Die Brenntag-Aktie bekommt am Montag Gegenwind von der DZ Bank. Das Analysehaus hat den fairen Wert für den Chemiedistributor von 61 auf 55 Euro gesenkt und das Papier gleichzeitig von Halten auf Verkaufen heruntergestuft. Wiegen die genannten Belastungsfaktoren wirklich schwerer als die operativen Fortschritte? DZ Bank stuft ab Auslöser der Neubewertung ist die Nachbetrachtung des jüngsten Quartalsberichts durch Analyst Peter Spengler. Er verweist ...

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