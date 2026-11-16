Für die Novo Nordisk-Aktie sah es zuletzt wieder deutlich freundlicher aus. Zwar kam es im September noch einmal zu einem kräftigen Rücksetzer, doch seit Anfang Oktober bestimmen die Bullen wieder das Geschehen. Zum Auftakt in die neue Handelswoche gewinnt der Anteilsschein an der Heimatbörse in Kopenhagen fast +3% und steigt auf 286,50 DKK. Das treibt den Kurs und so kann es jetzt weitergehen. CagriSema macht Hoffnung Für den jüngsten Kursschub ...

Den vollständigen Artikel lesen ...