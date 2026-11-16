Der beste Preis, das passende Produkt und gleich noch der richtige Händler: KI verspricht, die Schnäppchenjagd am Black Friday erheblich zu erleichtern. Doch unser Praxistest zeigt, dass ChatGPT, Gemini und Co. noch längst nicht so zuverlässig arbeiten, wie ihre souverän klingenden Antworten vermuten lassen. Wer in den letzten Jahren rund um den Black Friday auf Schnäppchenfang war, hat vor allem die gängigen Preisvergleichsportale wie Idealo, Günstiger ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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