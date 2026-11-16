Gold-Bohrung zeigt mehrere starke Abschnitte in Islands Vulkanlandschaft

Anzeige / Werbung

St-Georges Eco-Mining meldet erste Analyse-Ergebnisse aus dem Goldprojekt Thormódsdalur, rund 20 Kilometer östlich von Reykjavík. Bohrloch TARU-05 habe 10,10 Gramm Gold je Tonne über 4,15 Meter ergeben. Darin enthalten sei ein 2,40 Meter langer Abschnitt mit 15,31 Gramm je Tonne. Ergebnisse aus sechs weiteren Bohrlöchern stünden noch aus.

St-Georges Eco-Mining meldet erste Analyse-Ergebnisse aus dem Goldprojekt Thormódsdalur, rund 20 Kilometer östlich von Reykjavík. Bohrloch TARU-05 habe 10,10 Gramm Gold je Tonne über 4,15 Meter ergeben. Darin enthalten sei ein 2,40 Meter langer Abschnitt mit 15,31 Gramm je Tonne. Ergebnisse aus sechs weiteren Bohrlöchern stünden noch aus.

Erste Treffer aus zwei Bohrlöchern

Das Programm wird von Aurania Resources durchgeführt. Insgesamt wurden acht Diamant-Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 780,70 Metern fertiggestellt. Neben TARU-05 lieferte auch TARU-04 goldhaltige Abschnitte. St-Georges berichtet dort von 3,13 Gramm Gold je Tonne über 2,50 Meter sowie von 2,05 Gramm je Tonne über weitere 4,30 Meter. Die Angaben beschreiben Längen entlang der Bohrlöcher. Die tatsächliche Dicke der mineralisierten Zonen soll durch weitere Arbeiten bestimmt werden.