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Der DAX - besser als sein Image? Wenn man vom jüngsten Vorstoß absieht, wirkte der deutsche Leitindex in den vergangenen ca. 18 Monaten eher langweilig. Doch der Blick auf die Entwicklung im aktuellen Jahr erlaubt ein differenziertes Bild. Zum einen schaffte der DAX zuletzt ein neues Allzeithoch. Die 200-Tage-Linie als innerer Trend ist aufwärts gerichtet.Auch bei den Einzelwerten gab es viel Licht. Im aktuellen Jahr konnten 30 von 40 Aktien zulegen, während nur 10 (oder ein Viertel) den Rückwärtsgang eingelegt hatten. Dabei reichte die Spanne von etwa 54 % Kursplus bei Bayer bis etwa 50 % Kursminus beim früheren Highflyer Rheinmetall (Daten jeweils gem. Aufstellung unseres Kooperationspartners stock3).Also: Man muss den deutschen Leitindex nicht voreilig abschreiben. Das gilt für den Index und auch im differenzierten Blick auf die Einzelwerte.Ihnen eine gute und erfolgreiche (Börsen-)Woche.Ihr Bernecker-TeamÜbrigens: Bei Bernecker.TV wird es am kommenden Mittwoch in der Sendung mit Hans A. Bernecker voraussichtlich um ein mögliches Ende des KI-Zaubers gehen. Seien Sie gespannt. Für weitere Infos zu Bernecker.TV gerne