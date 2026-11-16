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Dow Jones News
16.11.2026 14:33 Uhr
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PTA-CMS: Samara Asset Group p.l.c.: Aktienrückkauf: Erwerb eigener Aktien - 08. Zwischenmeldung

DJ PTA-CMS: Samara Asset Group p.l.c.: Samara Asset Group plc: Aktienrückkauf: Erwerb eigener Aktien - 08. Zwischenmeldung

Bekanntmachung gemäß Art. 2 der Verordnung (EU) 2016/1052

Samara Asset Group p.l.c.: Samara Asset Group plc: Aktienrückkauf: Erwerb eigener Aktien - 08. Zwischenmeldung

Birkirkara (pta000/16.11.2026/14:00 UTC+1)

Im Zeitraum vom 09. November 2026 bis einschließlich 13. November 2026 wurden 150 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufs erworben. Der Beginn des Aktienrückkaufs wurde mit Bekanntmachung vom 18. September 2026 gemäß Artikel 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und gemäß Art. 2 Abs. 1 der delegierten Verordnung (EU)2016/1052 mitgeteilt.

Die Gesamtzahl der im Zeitraum vom 09. November 2026 bis einschließlich 13. November 2026 täglich zurückgekauften Aktien, die Durchschnittskurse sowie das Volumen in Euro sind wie folgt: 

Datum     Gesamtzahl zurückgekaufter Aktien (Stück) Durchschnittskurs (Euro) Volumen (Euro) 
09.11.26   150                    2,28           342,00 
10.11.26   -                     -            - 
11.11.26   -                     -            - 
12.11.26   -                     -            - 
13.11.26   -                     -            -

Die Gesamtzahl der bislang im Rahmen des Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 19. September 2026 bis einschließlich 13. November 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf 8.513.

Der Aktienrückkauf erfolgte durch die Baader Bank AG ausschließlich über die Börse.

Informationen über die einzelnen Transaktionen sowie über das tägliche Handelsvolumen gemäß Artikel 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und gemäß der delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 sind im Internet unter folgendem Link veröffentlicht:

https://www.samara-ag.com

Birkirkara/Malta, den 16. November 2026

Samara Asset Group plc

Der Verwaltungsrat

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Samara Asset Group p.l.c. 
           Centris Business Gateway, Level, 0/C, Triq Is-Salib, Tal-Imriehel 
           CBD 3020 Birkirkara 
           Malta 
Ansprechpartner:   Patrick A Lowry 
E-Mail:        info@samara-ag.com 
Website:       www.samara-ag.com 
ISIN(s):       MT0001770107 (Aktie) 
Börse(n):       Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX

[ source: https://www.pressetext.com/news/1794834000468 ]

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(END) Dow Jones Newswires

November 16, 2026 08:00 ET (13:00 GMT)

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