Die SK Hynix-Aktie hat bereits am vergangenen Donnerstag und Freitag in Summe um über -7% nachgegeben. Am Montagvormittag taucht der Kurs des koreanischen Speicherchipkonzerns um weitere -7% ab. Was setzt die SK Hynix-Aktie momentan so stark unter Druck und sind Anleger gut beraten, gerade jetzt in den Tech-Titel zu investieren? Unsicherheit wegen Jensen Huang Der aktuell zweifellos größte Belastungsfaktor für die SK Hynix-Aktie ist die Unsicherheit ...

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