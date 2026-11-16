Für Broadcom könnte diese Woche einiges anstehen! Am Donnerstag soll Anthropic an die Börse gehen und damit einen der größten Börsengänge des Jahres feiern. Für den Chiphersteller steht dabei einiges auf dem Spiel. Denn Broadcom ist nicht nur ein wichtiger Technologiepartner, sondern will sich auch selbst an Anthropic beteiligen. Was bedeutet das für die Aktie? Broadcom und Anthropic - milliardenschwere Zusammenarbeit Für Broadcom könnte der bevorstehende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...