Anthropic-Aktie zeichnen: Intel: Sammelklage! | Amazon: 40 Satelliten weg | VW: Kein Wachstum bis 2030?

Dienstag nach US-Börsenschluss wird Nvidia seine Zahlen für das 3. Quartal veröffentlichen. Aber interessieren sie wirklich die Anleger? Zu Wochenbeginn wird über ein Comeback von Jensen Huang spekuliert. Was ist daran?Anthropic-Aktie zeichnen? Birgt die Milliarden-Wette ein enormes Risiko? Der Countdown läuft: Am Donnerstag (19. November) soll Anthropic an der Nasdaq debütieren. Die Preisspanne liegt bei 70 bis 78 US-Dollar je Aktie. Das Emissionsvolumen könnte 64,4 Milliarden US-Dollar erreichen. Einschließlich einer separaten Privatplatzierung geht es sogar um mehr als 90 Milliarden US-Dollar. Anthropic zählt mit seinem KI-Modell Claude zu den führenden Unternehmen der Branche. Die …

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