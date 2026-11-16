Die Innok Robotics Group AG erreicht einen wichtigen Meilenstein bei der Kommerzialisierung autonomer Robotik. Erstmals darf ein Transportroboter des Unternehmens im Rahmen eines genehmigten Pilotprojekts öffentliche Straßen in Bayern nutzen. Gemeinsam mit REWE testet der Spezialist für Physical AI und autonome mobile Roboter die Warenlieferung im realen Straßenverkehr. Für die Innok Robotics Aktie eröffnet das interessante Perspektiven, denn die Technologie könnte künftig nicht nur im Einzelhandel, sondern vor allem in der industriellen Logistik zum Einsatz kommen. Innok Robotics: Erster autonomer ...

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