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Deutsche Rüstungstitel starten mit Erholungsgewinnen in die neue Handelswoche, vor allem Hensoldt gibt technisch ein gutes Bild ab. Wenn nur die hohe Bewertung nicht wäre ...

Ungewohntes Bild: Grüne Vorzeichen bei deutschen Rüstungswerten!

Nach wochenlangen Kursverlusten, vor allem Renk und Rheinmetall konnten mit ihren jüngst vorgelegten Geschäftsberichten nicht überzeugen, gelingt deutschen Rüstungswerten zum Wochenauftakt eine Kurserholung. Einerseits wittern Anlegerinnen und Anleger eine günstige Einstiegsgelegenheit, andererseits sinken die Aussichten darauf, dass die jüngst gestartete Verhandlungsrunde zwischen der Ukraine und Russland zum Erfolg führen wird.

Bislang ist nicht erkennbar, dass Russland von seinen Gebietsforderungen abrücken wird, obwohl sich das Kriegsgeschehen immer stärker zu Ungunsten der Russen entwickelt, die inzwischen einen großen Teil ihrer Raffineriekapazitäten eingebüßt haben und vom Kraftstoffexporteur zum -importeur geworden sind. Im Gegenteil stellt Russland sogar Maximalforderungen, darunter die Rückabwicklung der NATO-Osterweiterung. Vor diesem Hintergrund dürften die Kampfhandlungen weitergehen, womit ein Belastungsfaktor für deutsche und europäische Rüstungswerte entfällt.

Renk und Rheinmetall sind günstig, aber technisch überzeugt nur Hensoldt

Bei Renk und Rheinmetall sind auch die Bewertungen inzwischen deutlich zurückgekommen. Die nähern sich vor allem für das kommende Geschäftsjahr dem internationalen Durchschnitt an, der aktuell bei 19,7 liegt. Demgegenüber ist Panzergetriebehersteller Renk mit einem KGVe 2026 von 27,0 und von 16,5 für 2027 bewertet. Rheinmetall kommt auf Gewinnvielfache von 24,7 und 16,5. Etwas Geduld vorausgesetzt haben Anlegerinnen und Anleger die fundamentalen Argumente für einen Einstieg inzwischen also auf ihrer Seite.

Technisch allerdings sind Renk und Rheinmetall stark angeschlagen. Beide Werte notieren in intakten Abwärtstrends in unmittelbarer Reichweite zu ihren bisherigen Jahrestiefs. Prozyklische Kaufsignale, wie das Überwinden der 50-Tage-Linie, liegen für beide Aktien weit entfernt, selbst wenn die Erholungsgewinne vom Montag mitberücksichtigt werden. Nach starken Quartalszahlen und einer selbstbewussten Langfristprognose kann von technischer Seite her vor allem Hensoldt überzeugen, wie der Blick in den Chart zeigt.

Hensoldt mit frischem Kaufsignal zum Wochenauftakt

Langfristig befindet sich die Aktie des Spezialisten für Luftraumverteidigung und elektronische Kampfführung in einem Aufwärtstrend, mittelfristig herrscht allerdings eine Seitwärtskonsolidierung vor, die aus dem crashartigen Abverkauf im Herbst vergangenen Jahres hervorgegangen ist. Damals konnten die Rekordnotierungen im Bereich von 115 Euro aufgrund bearisher Divergenzen technisch nicht bestätigt werden, wodurch es zu einer Trendwende gekommen ist. Im Bereich von 65 und 70 Euro konnten die Käuferinnen und Käufer jedoch Unterstützungen etablieren. Auch die Marke um 75 Euro war wie zuletzt immer wieder für Rebounds zur Oberseite, die allerdings auf 90 bis 95 Euro begrenzt blieb, gut.

Unter dem jüngsten Abverkauf von Verteidigungswerten hat Hensoldt deutlich weniger stark gelitten als Renk und Rheinmetall. Bereits bei 75 Euro ist die Aktie auf neues Kaufinteresse gestoßen, die starke Entwicklung zum Wochenauftakt sorgt jetzt dafür, dass nicht nur die 50-, sondern auch die 200-Tage-Linie zurückerobert werden kann. Das ist ein klares technisches Kaufsignal und könnte den Beginn einer größeren Erholungsrallye einleiten.

Der Erholungstrend könnte jetzt an Fahrt aufnehmen

Anlass für diese Vermutung ist, dass sich die technischen Indikatoren zuletzt mit der Aktie stabilisiert und verbessert haben. Sowohl der Relative-Stärke-Index (RSI) als auch der Trendstärkeindikator MACD befinden sich in moderaten Aufwärtstrends. Das entspricht den Higher Lows im Kursverlust und spricht für die Nachhaltigkeit der jüngsten Erholung. Dabei liebäugelt der MACD bereits mit einem weiteren Vorzeichenwechsel, was einen neuen Aufwärtstrend der Aktie anzeigen würde, während der RSI mit knapp über 50 Punkten in den Bereich technischer Stärke wechselt. Das reduziert die Gefahr, dass sich das Kaufsignal als Fehlsignal entpuppen könnte und sorgt für zunehmenden Rückenwind.

Platz zur Oberseite hat Hensoldt gegenwärtig bis in den Bereich von 88 bis 90 Euro, wo eine Widerstandszone lauert. Kann diese überwunden werden, wären 95 Euro das nächste Aufwärtsziel. Gelingt auch hier das Break, könnten mittelfristig wieder dreistellige Kurse erzielt werden. Der RSI lässt gegenwärtig jedenfalls viel Platz, ehe die Aktie als überkauft zu bezeichnen wäre. Zur Unterseite ist Hensoldt durch die gleitenden Durchschnitte im Bereich von 80 Euro sowie die Unterstützungszone um 75 Euro abgesichert. Nachhaltig eintrüben würde sich das Chartbild dagegen erst unterhalb von 65 Euro.

Fazit: Prozykliker setzen auf Hensoldt, Antizykliker auf Renk und Rheinmetall

Während die Aktie von Hensoldt aus technischer Perspektive eine hervorragende Ausgangslage für eine Jahresendrallye bietet, ist sie aus fundamentaler Perspektive deutlich teurer als Renk und Rheinmetall. Hier steht für das laufende Geschäftsjahr ein KGVe von fast 51 und von 35 für 2027 zu Buche. Dem stehen der Branchendurchschnitt von knapp 20 sowie ein 5-Jahres-Mittel von 46,1 gegenüber. Selbst für 2028 wird Hensoldt mit einem Gewinnvielfachen von 25 bewertet. Hier ist also bereits viel zukünftiges Wachstum eingepreist. Etwas relativiert wird das jedoch durch attraktive Kurs-Gewinnwachstumsverhältnisse. Hier sind gegenüber einem Branchendurchschnitt von 1,51 für 2027 0,8 und für 2028 0,6 eingepreist. Bereits ein Wert unter 1,0 gilt als günstig.

Daraus ergeben sich für Anlegerinnen und Anleger zwei Optionen. Wer einen langfristigen Anlagehorizont und etwas Geduld und Frustrationstoleranz mitbringt, kann die beginnende Erholung bei Renk und Rheinmetall kaufen, ohne dass hier technisch bereits klare Kaufsignale vorliegen. Die Investmentthese stützt sich bei diesem antizyklischen Einstieg auf die für 2027 und darüber hinaus endlich konkurrenzfähigen Bewertungen. Technisch orientierte Investoren setzen hingegen ungeachtet der hohen Unternehmensbewertung auf die Aktie von Hensoldt und setzen auf das vielversprechende Setup im Chart.

Gastautor: Max Gross

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