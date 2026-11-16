Schicksalswoche für KI-Aktien: Anthropic-IPO: Kommt die große Rallye oder fehlt dem Markt das Geld?

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Bis zu 64.35 Milliarden US-Dollar will Anthropic einsammeln. Warum der Börsengang zum Stresstest für Liquidität, Tech-Bewertungen und den gesamten KI-Sektor wird. Eine HKCM-Analyse.

Es ist der Börsengang, über den die gesamte Finanzwelt spricht. Am Donnerstag soll die Aktie von Anthropic, dem Entwickler des Chatbots Claude, erstmals an der Nasdaq gehandelt werden. Rund 20 Prozent der Papiere sind für Privatanleger vorgesehen, auch Anleger aus Deutschland können sich beteiligen. Die Nachfrage übersteigt das Angebot Berichten zufolge bereits um das Sechsfache. Wer dabei sein will, muss sich also in den nächsten Tagen entscheiden. Genau hier lohnt sich ein zweiter Blick, denn ob der Börsengang zur Chance oder zur Falle wird, hängt von Faktoren ab, die viele Anleger übersehen.

Das Timing ist brisant. Der KI-Sektor steht ohnehin unter Druck, seit Nvidia-Chef Jensen Huang nach der Affäre um eine mutmaßliche chinesische Agentin zurückgetreten ist. Asiens Chipwerte gaben zum Wochenstart deutlich nach, Taiwans Leitindex verlor zeitweise 6 Prozent. Gleichzeitig legt Nvidia in dieser Woche seine Quartalszahlen vor.

Mit einem Volumen von bis zu 64.35 Milliarden US-Dollar wäre der Anthropic-Börsengang der zweitgrößte der Geschichte und der erste eines reinen KI-Modellentwicklers überhaupt. Ob der Markt einen Deal dieser Größe verdauen kann oder ob das Geld längst verteilt ist, darüber gehen die Meinungen weit auseinander. Eine HKCM-Analyse.



Warum dieser Börsengang so groß ist

Anthropic bietet 825 Millionen Aktien zu einem Preis zwischen 70 und 78 US-Dollar an. Am oberen Ende der Spanne fließen bis zu 64.35 Milliarden US-Dollar. Das ist mehr, als alle Börsengänge des Jahres 2025 zusammen eingespielt haben. Nur SpaceX hat im Juni noch mehr Geld eingesammelt.

Hinzu kommen 26 Milliarden US-Dollar, mit denen sieben strategische Partner, darunter Google und Nvidia, stimmrechtslose Aktien zum Ausgabepreis übernehmen. Voll verwässert ergibt sich eine Bewertung von bis zu 1.4 Billionen US-Dollar. Bei der letzten privaten Finanzierungsrunde im Mai waren es noch 965 Milliarden US-Dollar.

Gerechtfertigt wird das mit einem außergewöhnlichen Wachstum. In den ersten neun Monaten 2026 setzte Anthropic 33.2 Milliarden US-Dollar um, nach 2.5 Milliarden US-Dollar im Vorjahreszeitraum. Dem gegenüber stehen Verpflichtungen für Rechenzentren, Chips und Cloud-Kapazität von rund 895 Milliarden US-Dollar, verteilt über viele Jahre. Der Börsengang ist damit auch ein Finanzierungsbaustein für eine gewaltige Wette auf die Zukunft der KI.



Nur SpaceX hat bei seinem Börsengang mehr Geld eingesammelt als Anthropic.



Was für eine Rallye spricht

Das stärkste Argument der Optimisten ist die Menge an verfügbarem Kapital. In US-Geldmarktfonds lagen zuletzt knapp 8 Billionen US-Dollar, so viel wie nie zuvor. Selbst der komplette Emissionserlös von Anthropic entspräche davon weniger als einem Prozent.

Hinzu kommen Käufer, die gar keine Wahl haben. Die Nasdaq hat ihre Regeln so angepasst, dass besonders große Neulinge schon nach 15 Tagen in den Nasdaq 100 aufgenommen werden können. Für alle Indexfonds auf diesen Index ist das ein Kaufbefehl, unabhängig vom Preis. Auch aktive Fondsmanager, die sich am Nasdaq 100 messen lassen, geraten unter Zugzwang.

Dazu kommt die Nachfrage von Privatanlegern. Der Anteil von rund 20 Prozent liegt deutlich über den üblichen fünf bis sieben Prozent. Bei SpaceX orderten Privatanleger Aktien für mehr als 100 Milliarden US-Dollar. Für die Optimisten ist Anthropic deshalb die Bestätigung, dass der KI-Superzyklus intakt ist.



Warum dem Markt das Geld fehlen könnte

Die Skeptiker halten dagegen, dass Rekordsummen allein wenig aussagen. Bei Zinsen von 3.75 bis 4 Prozent ist Geld in Geldmarktfonds gut aufgehoben. Die US-Notenbank hat den Leitzins in diesem Jahr wieder angehoben, und nach den jüngsten Inflationsdaten rechnen die Märkte mit weiteren Schritten.

Wer Anthropic-Aktien kaufen will, muss deshalb in vielen Fällen etwas anderes verkaufen. Diese Umschichtung könnte längst laufen. Im Oktober verlor die Nasdaq rund zehn Prozent vom Hoch, Intel brach an einem Tag um 29 Prozent ein. Selbst die Pflichtkäufe der Indexfonds haben eine Kehrseite: Sie finanzieren den neuen Titel, indem sie alle übrigen Indexwerte anteilig verkaufen, von Apple über Nvidia bis Microsoft.

Das größte Angebotsproblem kommt erst nach dem Börsengang. Sobald die Haltefristen für Mitarbeiter und Altinvestoren auslaufen, drängen nach und nach weitere Aktien auf den Markt. SpaceX lieferte im Sommer die Blaupause: Nach dem Börsengang stürzte die Aktie um rund 50 Prozent vom Hoch ab und rutschte zwischenzeitlich unter den Ausgabepreis. Für die Skeptiker ist Anthropic deshalb nicht der Startschuss, sondern möglicherweise der Schlussakkord der KI-Rallye.



Bis zu 64.35 Milliarden US-Dollar Volumen und eine Bewertung von bis zu 1.4 Billionen US-Dollar.



Ein Test für den gesamten KI-Markt

Warum ist ein einzelner Börsengang so wichtig? Weil Anthropic zum Preisanker für eine ganze Branche wird. Bislang gab es für führende KI-Labore nur private Bewertungen. Ab Donnerstag gibt es einen täglichen Börsenkurs. Läuft das Debüt gut, stützt das die Bewertungen von Nvidia und den großen Cloud-Anbietern ebenso wie die Börsenpläne von OpenAI. Läuft es schlecht, stellt der Markt plötzlich die Frage, ob sich die Hunderte Milliarden an KI-Investitionen jemals rechnen.

Für Anleger bedeutet das vor allem Schwankungen. Ein kleiner Streubesitz, viele Privatanleger und Indexfonds, die kaufen müssen, ergeben eine explosive Mischung. Mega-Börsengänge fielen in der Vergangenheit zudem nicht selten in die Spätphase großer Trends. Der Börsengang von Blackstone im Juni 2007 kam wenige Monate vor dem Höhepunkt des damaligen Aktienbooms.



Fazit: Der Donnerstag wird zum Stresstest

Der 19. November ist weit mehr als das Börsendebüt eines einzelnen Unternehmens. Er ist ein Stresstest für die Liquidität am Markt, für die Bewertungen im Tech-Sektor und für das Vertrauen in die gewaltige KI-Investitionswelle. Zusammen mit den Nvidia-Zahlen dürfte diese Woche zeigen, wie belastbar die Nachfrage nach KI-Aktien noch ist.

Wer den KI-Sektor über den Börsengang hinaus im Blick behalten will, findet in der Produktwelt der HKCM die passenden Analysen, von KI- und Technologieaktien über die wichtigsten Indizes wie die Nasdaq bis zu Kryptowährungen und Rohstoffen. Auf Basis der Elliott-Wellen-Theorie zeigen klar definierte Zielzonen sowie Primär- und Alternativszenarien, wo sich Chancen ergeben und wo Risiken lauern. Gerade in einer Marktphase, in der ein einzelner Börsengang den gesamten Tech-Sektor bewegen kann, schafft das Orientierung.



Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar.



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