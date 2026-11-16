

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



16.11.2026 / 16:18 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Vorname: Richard Nachname(n): Kelsey

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Semperit AG Holding

b) LEI

529900PG9O7YFYX5UM88

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: AT0000785555

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 17,00 EUR 809 Stück 17,10 EUR 75 Stück 17,15 EUR 995 Stück 17,05 EUR 327 Stück 17,20 EUR 75 Stück 17,25 EUR 469 Stück

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 17,11 EUR 2.750 Stück

e) Datum des Geschäfts

13.11.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: Wiener Börse MIC: XWBO





16.11.2026 CET/CEST

Originalinhalt anzeigen: EQS News