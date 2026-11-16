BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die EU hat der Ukraine 1,71 Milliarden Euro für den Kauf von Drohnen, Luftverteidigungssystemen und Munition überwiesen. Mit dem Geld aus dem sogenannten Ukraine-Unterstützungsdarlehen solle der dringende militärische Bedarf des Landes bei seiner Verteidigung gegen den russischen Angriffskrieg gedeckt werden, sagte ein Sprecher der EU-Kommission in Brüssel. Konkret würden etwa Frühwarnradare und Raketen finanziert.

Zudem billigten die Mitgliedstaaten eine Auszahlung in Höhe von knapp 8 Milliarden Euro aus der sogenannten Ukraine-Fazilität. Über dieses Finanzhilfeinstrument für die Ukraine sind für den Zeitraum 2024 bis Ende 2027 mehr als 50 Milliarden Euro an Zuschüssen und Darlehen vorgesehen.

Ukraine erfüllt Reformvorgaben



Die Zahlung soll erfolgen, nachdem die Ukraine mehr als 20 Zielvorgaben erfüllt hat. Diese betreffen verschiedene Reformen in Schlüsselbereichen wie dem Justizwesen, der Bekämpfung von Korruption und Geldwäsche sowie dem Umweltschutz.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bedankte sich nach dem Beschluss bei den europäischen Partnern. "Die finanzielle Widerstandsfähigkeit der Ukraine ist entscheidend, um unsere gemeinsame europäische Sicherheit zu gewährleisten", schrieb er auf X.

Nach Angaben der EU-Kommission haben die EU und ihre Mitgliedstaaten der Ukraine seit 2022 bereits Unterstützung im Umfang von 237,6 Milliarden Euro bereitgestellt. Für den Rest dieses Jahres stünden noch weitere 23,6 Milliarden Euro an finanzieller Unterstützung der EU zur Verfügung, hieß es.

Ein Großteil der Hilfen wird derzeit über ein 90 Milliarden Euro schweres Unterstützungsdarlehen ausgezahlt. Dieses wird in mehreren Tranchen bereitgestellt und soll der Ukraine die Fortsetzung ihres Abwehrkampfes gegen die russischen Invasionstruppen ermöglichen und das Land vor einer Staatspleite bewahren./aha/DP/stw