Die UBS bestätigt ihr positives Votum für SpaceX. Analyst Gavin Parsons beließ die Einstufung am Montag auf "Buy" mit einem Kursziel von 230 US-Dollar, nachdem beim Starship-Flug 15 erstmals die obere Raketenstufe wieder eingefangen werden konnte. Reicht dieser technische Durchbruch aus, um die Aktie weiter zu tragen? Historischer Fang gelungen Parsons spricht von einem historischen Fang und sieht darin den entscheidenden Schritt hin zur schnellen ...

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