Die Plug-Power-Aktie hat am vergangenen Freitag erneut kräftig an Wert verloren. An der Börse Stuttgart ging das Papier mit 1,02 € aus dem Handel, ein Minus von 9,14%. Im Tagesverlauf fiel der Kurs bis auf 1,00 € und damit auf ein neues 12-Monats-Tief. Dabei hatte der Wasserstoff-Konzern erst am Montag Quartalszahlen vorgelegt, die über den Erwartungen lagen. Die entscheidende Frage lautet: Warum belohnt die Börse die Fortschritte nicht, und lohnt ...

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