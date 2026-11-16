Der jüngste Höhenflug der CoreWeave-Aktie scheint schon wieder Geschichte zu sein. Nach einem Kurssprung von knapp +25% am vergangenen Mittwoch gerieten die Papiere des KI-Cloud-Spezialisten erneut unter Druck und notieren inzwischen bei rund 50 US$. Bereits in meiner Analyse "Gilt die Korrektur als beendet?" hatte ich vor der begrenzten Nachhaltigkeit einer solchen Gegenbewegung gewarnt und weitere Verluste bis unter 40 US$ favorisiert. Auch mein ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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