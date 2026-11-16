Der jüngste Höhenflug der CoreWeave-Aktie scheint schon wieder Geschichte zu sein. Nach einem Kurssprung von knapp +25% am vergangenen Mittwoch gerieten die Papiere des KI-Cloud-Spezialisten erneut unter Druck und notieren inzwischen bei rund 50 US$. Bereits in meiner Analyse "Gilt die Korrektur als beendet?" hatte ich vor der begrenzten Nachhaltigkeit einer solchen Gegenbewegung gewarnt und weitere Verluste bis unter 40 US$ favorisiert. Auch mein ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.