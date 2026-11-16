Goldman Sachs senkt das Kursziel für Rheinmetall am heutigen Montag von 2.100 € auf 1.350 €. Das ist eine Kürzung um rund 36%, die Einstufung bleibt dennoch bei "Buy". Die Aktie steigt im Xetra-Handel zeitweise um 3,9% auf 795,70 €, nachdem sie binnen zwei Wochen rund 26% verloren hatte. Damit stellt sich die Frage: Bietet der Rüstungskonzern nach dem Absturz eine Einstiegschance, oder ist das Risiko weiterer Enttäuschungen zu groß? Goldman rechnet ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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