Goldman Sachs senkt das Kursziel für Rheinmetall am heutigen Montag von 2.100 € auf 1.350 €. Das ist eine Kürzung um rund 36%, die Einstufung bleibt dennoch bei "Buy". Die Aktie steigt im Xetra-Handel zeitweise um 3,9% auf 795,70 €, nachdem sie binnen zwei Wochen rund 26% verloren hatte. Damit stellt sich die Frage: Bietet der Rüstungskonzern nach dem Absturz eine Einstiegschance, oder ist das Risiko weiterer Enttäuschungen zu groß? Goldman rechnet ...

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