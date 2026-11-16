

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



16.11.2026 / 19:01 CET/CEST

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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Vorname: Ilse Irene Albert Nachname(n): Henne

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Berichtigung

Berichtigung Meldung 30.10.2026: Rechnerische Anpassung; Ziff. 4b): 3.257 statt 3.258 Stückkommanditaktien; Ziff. 4c): EUR 90.544,60 statt EUR 90.572,40

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

tk accelis Group AG & Co. KGaA

b) LEI

5299008H650N7TB9Z004

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000TKCC1S8

b) Art des Geschäfts

Zuteilung von 3.257 nennwertlosen, auf den Inhaber lautende Stückkommanditaktien an der tk accelis Group AG & Co. KGaA im Rahmen des Vollzugs der Abspaltung von der thyssenkrupp AG

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 27,80 EUR 90.544,60 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 27,8000 EUR 90.544,6000 EUR

e) Datum des Geschäfts

27.10.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes





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