NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für National Grid auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 1375 Pence belassen. In Reaktion auf die Zahlen für das erste Geschäftshalbjahr habe er seine Prognosen für den britischen Versorger aktualisiert, schrieb Alexander Wheeler in einer am Montag vorliegenden Studie. Für den Zeitraum 2026 bis 2031 rechnet er nun mit einem durchschnittlichen jährlichen Gewinnanstieg (EPS) von 9,3 Prozent./rob/edh/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2026 / 11:33 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2026 / 11:33 / EST



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ISIN: GB00BDR05C01





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