Die Almonty-Aktie gibt am heutigen Montag einen Teil ihrer jüngsten Erholung wieder ab. Das Papier notiert mit -3,9% bei 7,18 €, nachdem es am Freitag nach den Quartalszahlen um 8,5% zugelegt hatte. Vom 52-Wochen-Hoch ist die Aktie rund 64% entfernt. Zugleich rückt der Konflikt mit der Deutsche Rohstoff AG wieder ins Blickfeld, denn das Mannheimer Unternehmen verlangt von dem Wolframproduzenten rund 67 Millionen US$. Wie schwer wiegt der Rechtsstreit ...

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