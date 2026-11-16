Die renommierte internationale Auszeichnung würdigt neun Jahre kontinuierlicher Transformation und untermauert das Bekenntnis von Sona Comstar zu Qualität und herausragender Fertigungsleistung

Sona BLW Precision Forgings Limited (Sona Comstar), ein führendes globales Unternehmen für Mobilitätstechnologie, wurde am 11. November 2026 im Rahmen einer feierlichen Zeremonie in Tokio, Japan, für seinen Geschäftsbereich "Driveline" mit dem Deming-Preis 2026 für Total Quality Management (TQM) ausgezeichnet. Herr V. Vikram Verma, hauptamtlicher Direktor und CEO von Driveline Business, nahm die Auszeichnung im Namen des Unternehmens von der Union japanischer Wissenschaftler und Ingenieure (JUSE) entgegen.

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Mr. V Vikram Verma, Whole-time Director and CEO, Driveline Business, Sona Comstar, receiving the prestigious 2026 Deming Prize at the award ceremony held in Tokyo, Japan, on November 11, 2026.

Der 1951 ins Leben gerufene Deming-Preis gehört zu den renommiertesten Auszeichnungen der Welt für herausragende Leistungen im Qualitätsmanagement. Bis zum Jahr 2026 wurde nur 55 Organisationen außerhalb Japans dieser Preis verliehen. Im Rahmen eines strengen Evaluierungsverfahrens werden das Engagement der Führungskräfte, systematische Verbesserungen, die Mitarbeiterbeteiligung und nachhaltige Geschäftsergebnisse bewertet, was den Preis zu einem wichtigen unabhängigen Maßstab für organisatorische Exzellenz macht.

Für die globalen Automobil-OEM-Kunden von Sona Comstar bedeutet diese Auszeichnung eine unabhängige Bestätigung der Systeme, Prozesse und der betrieblichen Disziplin, die die Grundlage für gleichbleibende Produktqualität, Zuverlässigkeit und Fertigungsleistung bilden, und spiegelt die Transformation der Driveline Division wider, deren Ziel es ist, das Total Quality Management in allen Betriebsabläufen zu verankern, die kontinuierliche Verbesserung zu institutionalisieren und eine Kultur der Verantwortlichkeit aufzubauen.

Vivek Vikram Singh, Managing Director und Group CEO von Sona Comstar, kommentierte diese Leistung mit den Worten: "Der Deming-Preis wird nicht innerhalb eines Jahres gewonnen. Unser Driveline-Team hat neun Jahre lang täglich Disziplin gezeigt, Ursachen identifiziert, bewährte Verfahren standardisiert und sich nicht mit gut genug zufrieden gegeben. Genau diese Disziplin schätzen unsere Kunden weltweit nicht nur eine Komponente, sondern ein System, auf das sie sich verlassen können. Ich bin stolz auf jedes einzelne Mitglied des Driveline-Teams, dank dem dies möglich wurde. Diese Auszeichnung ist ein wichtiger Meilenstein, aber nicht das endgültige Ziel. Unser Streben nach kontinuierlicher Verbesserung wird niemals aufhören."

Die Auszeichnung stärkt die Position von Sona Comstar als vertrauenswürdiger globaler Partner für Mobilitätstechnologie, der technische Innovation mit herausragender Fertigungsqualität verbindet, um den sich wandelnden Anforderungen der Automobilhersteller weltweit gerecht zu werden.

Über Sona BLW Precision Forgings Limited

Sona BLW Precision Forgings Limited (Sona Comstar) gehört zu den weltweit führenden Unternehmen für Mobilitätstechnologie. Sona Comstar wurde 1995 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Gurugram, Indien. Das Unternehmen ist ein globaler Zulieferer und verfügt über Produktions- und Montagewerke, Forschungs- und Entwicklungszentren sowie Kompetenzzentren für Ingenieurwesen in Indien, den USA, Serbien, Mexiko und China.

Sona Comstar entwickelt, fertigt und liefert technisch hochentwickelte, missionskritische Systeme und Komponenten an OEMs der Mobilitätsbranche. Das Unternehmen ist ein führender Anbieter von Antriebsstrang- und Traktionsmotorlösungen für den schnell wachsenden globalen Markt für Elektrofahrzeuge (EV). Als führender Anbieter von Bremssystemen, Kupplungen und Federungssystemen für die Eisenbahnindustrie stehen bei Sona Comstar Innovation und Zuverlässigkeit an erster Stelle, um sichere und komfortable Bahnreisen zu gewährleisten. Das Unternehmen zeichnet sich durch umfangreiche Kompetenzen in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Konstruktion sowie Technologie in den Bereichen Präzisionsschmieden, mechanische und elektrische Systeme, Radarsensoren sowie der Entwicklung von Basis- und Anwendungssoftware aus. Es ist sowohl geografisch als auch hinsichtlich seiner Produktpalette, Fahrzeugsegmente und Kunden breit aufgestellt.

Die Aktien von Sona Comstar sind an der BSE Ltd (BSE) (Code: SONACOMS/543300) und an der National Stock Exchange of India Ltd. (NSE) (Symbol: SONACOMS) notiert. Weitere Informationen über Sona Comstar finden Sie auf www.sonacomstar.com.

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Premanjali Singh

Group Head Corporate Communications PR

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AMPERA

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