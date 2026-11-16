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Bitmine Immersion Technologies (BMNR) gibt bekannt, dass sich der ETH-Bestand auf 6,08 Millionen Token beläuft und sich der Gesamtbestand an Kryptowährungen sowie an Barmitteln und marktfähigen Wertpapieren auf 11,8 Milliarden US-Dollar beläuft



16.11.2026 / 22:10 CET/CEST

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Bitmine besitzt 4,97 % des gesamten ETH-Angebots von 122,2 Millionen. Bitmine hat in nur 15 Monaten bereits 99 % des Weges zur "Alchemy of 5 %" zurückgelegt Bitmine veröffentlichte am 7. Oktober eine Nachricht des Vorsitzenden mit dem Titel "Crypto Bull Underway - This Cycle Likely the Largest" Bitmine wurde am 26. Juni 2026 in den Russell 1000 Large-Cap-Index aufgenommen Die Vorzugsaktien der Serie A von Bitmine werden an der NYSE unter dem Symbol BMNP gehandelt Bitmine hat 5.227.037 gestakte ETH, was einem Wert von 9,5 Milliarden Dollar bei einem Kurs von 1.823 Dollar pro ETH entspricht. MAVAN (Made in America VAlidator Network) ist eine führende Ethereum-Staking-Plattform für BMNR und institutionelle Anleger Bitmine hält Anteile an Eightco (NASDAQ: ORBS) im Wert von 67 Millionen US-Dollar; Eightco ist derzeit eine der wenigen börsennotierten Aktien weltweit, die Anlegern ein indirektes Engagement in OpenAI ermöglichen Die Kryptowährungsbestände von Bitmine sowie die gesamten Barmittel und marktfähigen Wertpapiere und die "Moonshots" belaufen sich auf insgesamt 11,8 Milliarden US-Dollar, darunter 6,08 Millionen ETH-Token, Barmittel und marktfähige Wertpapiere in Höhe von 448 Millionen US-Dollar sowie sonstige Kryptowährungsbestände Bitmine erhält weiterhin Unterstützung von einer erstklassigen Gruppe institutioneller Investoren, darunter Cathie Wood von ARK, MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller III, Pantera, Kraken, DCG und Galaxy Digital, sowie vom Privatinvestor Thomas "Tom" Lee, die das Unternehmen bei seinem Ziel unterstützen, 5 % des ETH-Angebots zu erwerben NORWALK, Connecticut, 16. November 2026 /PRNewswire/ -- (NYSE: BMNR) Bitmine Immersion Technologies, Inc. ("Bitmine" oder das "Unternehmen"), ein Bitcoin- und Ethereum-Netzwerkunternehmen mit Fokus auf die Akkumulation von Kryptowährungen für langfristige Investitionen, gab heute bekannt, dass die Bitmine-Kryptobestände + Bargeld und marktgängige Wertpapiere + "Moonshots" insgesamt 11,8 Milliarden US-Dollar betragen. Zum 15. November 2026 um 15:00 Uhr ET umfassen di e Kryptowährungsbestände des Unternehmens 6.077.745 ETH zu einem Kurs von 1.823 US-Dollar pro ETH (laut Coinbase, NASDAQ: COIN), 216 Bitcoin (BTC), einer Beteiligung in Höhe von 180 Millionen US-Dollar an Beast Industries, einer Beteiligung in Höhe von 67 Millionen US-Dollar an Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) ("Moonshots") sowie Barmitteln und marktgängigen Wertpapieren in Höhe von insgesamt 448 Millionen US-Dollar. Bitmine hält 4,97 % des gesamten ETH-Angebots (von 122,2 Millionen ETH). "ETH ist in den letzten zwei Wochen um 28 % gefallen. Dieser drastische Preisverfall steht im Widerspruch zu dem, was wir als relativ positive Entwicklung fundamentaler Faktoren betrachten, darunter die Ankündigung mehrerer Finanzinstitute und Banken, Tokenisierungsprojekte auf Basis von Ethereum zu entwickeln", erklärte Thomas "Tom" Lee, Vorsitzender von Bitmine. "Unserer Ansicht nach könnten externe Faktoren die ETH-Kurse belasten, darunter die jüngsten Entwicklungen bei Nvidia (die insbesondere in Asien zu Margin-Verkäufen geführt haben) sowie der bevorstehende Börsengang von Anthropic (die Preisgestaltung ist Berichten zufolge für den 18. November 2026 geplant), da Anleger im Vorfeld des umfangreichen Aktienangebots Liquidität beschaffen", fuhr Lee fort. "Wir glauben, dass dieser Rückgang der ETH-Preise den Ausverkauf von ETH im Vorfeld des 75 Milliarden Dollar schweren Börsengangs von SpaceX (11. Juni 2026) widerspiegelt." In den acht Wochen vor der Preisgestaltung durch SpaceX verlor ETH 39 % an Wert.

In den zwei Wochen vor der Preisgestaltung verlor ETH 29 % an Wert.

Der ETH-Kurs erreichte seinen Tiefpunkt drei Handelstage vor der Preisfestsetzung von SpaceX.

Im Vorfeld des Börsengangs von Anthropic ist der ETH-Kurs in den letzten 8 Wochen um -39 % gefallen.

ETH ist in den letzten zwei Wochen um -28 % gefallen. "Mit anderen Worten: Die jüngste Kursentwicklung von ETH scheint die von ETH vor dem Börsengang von SpaceX widerzuspiegeln", erklärte Lee. "In der vergangenen Woche haben wir 7.653 ETH erworben. Die Erfolgsbilanz von Bitmine beim konsequenten Kauf von Kryptowährungen ist unter den börsennotierten Unternehmen weltweit unübertroffen. Bitmine hat seit dem Beginn der ETH-Treasury-Strategie am 30. Juni 2025 jede Woche ETH gekauft", erklärte Lee. Am 7. Oktober veröffentlichte Bitmine die neueste Nachricht des Vorsitzenden mit dem Titel "Crypto Bull Underway - This Cycle Likely the Largest" ("Krypto-Bullenmarkt im Gange - dieser Zyklus dürfte der größte werden"). Die Präsentation ist auf der Bitmine-Website verfügbar ( Link zur Präsentation ). Bereits im Jahr 2026 führte Bitmine MAVAN (Made in America VAlidator Network), die Staking-Plattform auf institutionellem Niveau, ein. Ursprünglich zur Unterstützung der eigenen Ethereum-Treasury von Bitmine entwickelt, hat MAVAN sein Angebot inzwischen auf institutionelle Investoren, Verwahrstellen und Ökosystem-Partner ausgeweitet, die auf der Suche nach erstklassiger Staking-Infrastruktur sind. Ein Teil der ETH von Bitmine ist bereits auf der MAVAN-Plattform gestakt. Stand 15. November 2026 beträgt der Gesamtbestand an gestakten ETH bei Bitmine 5.227.037 (9,5 Milliarden US-Dollar bei einem Kurs von 1.823 US-Dollar pro ETH). "Bitmine hat mehr ETH gestakt als jede andere Organisation weltweit. Bei voller Skalierung (wenn Bitmines ETH-Bestände vollständig von MAVAN und dessen Staking-Partnern gestaked werden) würde sich die prognostizierte ETH-Staking-Prämie auf annualisierter Basis auf 285 Millionen US-Dollar belaufen (unter Zugrundelegung einer 7-Tage-BMNR-Rendite von 2,57 %). Dies steht im Vergleich zu jährlichen Staking-Einnahmen von 245 Millionen US-Dollar, basierend auf 5,2 Millionen gestakten ETH (86 % der von Bitmine gehaltenen 6,08 Millionen ETH)", fuhr Lee fort. Die Kryptowährungsbestände von Bitmine sind die Nummer 1 unter den Ethereum-Beständen und die Nummer 2 der weltweiten Bestände - direkt hinter Strategy Inc., das Berichten zufolge 849.327 BTC im Wert von rund 69 Milliarden US-Dollar besitzt. Bitmine bleibt weiterhin die größte ETH-Reserve der Welt. Das Management von Bitmine ist der Ansicht, dass der GENIUS Act und das "Project Crypto" der Securities and Exchange Commission (SEC) für die Finanzdienstleistungen im Jahr 2026 ebenso bahnbrechend sind wie die Maßnahme der USA vom 15. August 1971, mit der vor 55 Jahren das Bretton-Woods-System beendet und der US-Dollar vom Goldstandard abgekoppelt wurde. Dieses Ereignis aus dem Jahr 1971 war der Auslöser für die Modernisierung der Wall Street und führte zur Entstehung der legendären Wall-Street-Giganten sowie der heutigen Finanz- und Zahlungsinfrastruktur. Die Nachricht des Vorsitzenden von Bitmine finden Sie hier:

https://www.Bitminetech.io/chairmans-message Die Präsentation zu den Ergebnissen des Geschäftsjahres 2026 und die Unternehmenspräsentation finden Sie hier: https://Bitminetech.io/investor-relations/ Wenn Sie auf dem Laufenden bleiben möchten, melden Sie sich bitte hier an: https://Bitminetech.io/contact-us/ Informationen zu Bitmine

Bitmine Immersion Technologies, Inc. (NYSE: BMNR) ist gemeinsam mit seinen Tochtergesellschaften ("Bitmine" oder das "Unternehmen") ein Unternehmen im Bereich der Blockchain-Technologieinfrastruktur, das in den Bereichen institutionelle Staking- und Validierungsdienstleistungen für digitale Vermögenswerte, Bitcoin-Mining sowie strategische Verwaltung digitaler Vermögenswerte tätig ist. Als weltweit führendes Ethereum-Treasury-Unternehmen setzt es eine innovative Strategie für digitale Vermögenswerte für institutionelle Anleger und Teilnehmer am öffentlichen Markt um. Das Unternehmen stellt eine Staking- und Validierungsinfrastruktur auf institutionellem Niveau bereit - über die es Staking-Prämien sowie Validierungserträge erzielt - und betreibt darüber hinaus Bitcoin-Mining-Aktivitäten. Bitmine hält digitale Vermögenswerte strategisch und erzielt Erträge aus diesen Beständen, um Liquidität sowie Kapitalbildung zu unterstützen. Seit 2025 hat das Unternehmen seine Kapazitäten im Bereich der Blockchain-Infrastruktur ausgebaut, unter anderem durch die Entwicklung und Einführung von MAVAN, seiner Plattform für institutionelles Staking sowie Validierung. Zu den Aktivitäten des Unternehmens gehören darüber hinaus Investitionen in Blockchain-Projekte in der Frühphase ("Moonshot"-Investitionen) sowie ergänzende Dienstleistungen in den Bereichen Mining, Hosting und Beratung. Für weitere Informationen folgen Sie uns auf X:

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Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 in seiner geänderten Fassung darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen alle Aussagen, die nicht rein historischer Natur sind und im Allgemeinen durch Begriffe wie "erwartet", "prognostiziert", "beabsichtigt", "plant", "glaubt", "geht davon aus", "schätzt", "kann", "wird", "würde", "könnte", "sollte", "scheint", "ist der Ansicht" oder ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind. Diese Pressemitteilung enthält insbesondere zukunftsgerichtete Aussagen zu folgenden Punkten: (i) das Ziel des Unternehmens, 5 % des gesamten ETH-Angebots zu erwerben (die Initiative "Alchemy of 5 %"); (ii) die Strategie des Unternehmens zum Aufbau digitaler Vermögenswerte und zur Verwaltung der Finanzreserven, einschließlich Aussagen zu den fortgesetzten wöchentlichen ETH-Zukäufen und zum Status des Unternehmens als weltweit größter ETH-Bestand; (iii) die Staking-Aktivitäten des Unternehmens, einschließlich prognostizierter annualisierter ETH-Staking-Erträge von etwa 285 Millionen US-Dollar bei vollem Umfang sowie annualisierter Staking-Einnahmen von etwa 245 Millionen US-Dollar auf Basis der derzeit im Staking befindlichen ETH; (iv) die Expansion von MAVAN zur Betreuung institutioneller Anleger, Verwahrstellen und Ökosystempartner; (v) die Einschätzungen des Managements hinsichtlich der Bedingungen auf dem Kryptomarkt, einschließlich der Ansicht, dass wir auf einen Bullenmarkt für Kryptowährungen zusteuern, sowie die Einschätzungen zu den Ursachen der jüngsten Rückgänge der ETH-Kurse, einschließlich der potenziellen Auswirkungen von Entwicklungen im Zusammenhang mit Nvidia, Leerverkäufen sowie des voraussichtlichen Zeitpunkts und des Umfangs des Börsengangs von Anthropic, und die Ansicht, dass die jüngste Kursentwicklung von ETH der Kursentwicklung von ETH vor dem Börsengang von SpaceX ähneln könnte; (vi) die Einschätzung des Managements hinsichtlich der potenziellen Auswirkungen des GENIUS Act und des SEC-Projekts "Crypto" auf Finanzdienstleistungen; sowie (vii) Aussagen zum Wert der Kryptowährungsbestände, Barmittel, marktgängigen Wertpapiere und "Moonshot"-Beteiligungen des Unternehmens. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind mit erheblichen Risiken und Ungewissheiten verbunden, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den ausdrücklichen oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu den Faktoren, die solche Unterschiede verursachen oder dazu beitragen könnten, gehören unter anderem: die extreme Volatilität und Unvorhersehbarkeit der Preise digitaler Vermögenswerte, einschließlich ETH und Bitcoin; die Abhängigkeit des Unternehmens von Preisquellen Dritter und gemeldeten Marktwerten, die erheblichen Schwankungen unterliegen können; Veränderungen der Marktbedingungen, die sich auf den Handelspreis und das Handelsvolumen der Wertpapiere des Unternehmens auswirken; die Fähigkeit des Unternehmens, seine Strategie zum Erwerb digitaler Vermögenswerte erfolgreich umzusetzen und seine Ziele zum Aufbau von ETH-Beständen zu erreichen, einschließlich des Ziels "Alchemy of 5 %"; die Fähigkeit des Unternehmens, seine Geschäftstätigkeit und die MAVAN-Expansion zu finanzieren; operative, sicherheitsbezogene und technologische Risiken im Zusammenhang mit den Staking- und Validierungsaktivitäten des Unternehmens, einschließlich Netzwerkausfällen, Slashing-Ereignissen, Cybersicherheitsverletzungen (einschließlich Diebstählen und Exploits bei Börsen, Verwahrstellen und anderen Branchenakteuren wie dem jüngsten Diebstahl bei Binance) sowie Protokolländerungen; das Risiko, dass die tatsächlichen Staking-Renditen, -Prämien und -Erlöse wesentlich von den prognostizierten Beträgen abweichen; den Wettbewerb in den Bereichen digitale Vermögenswerte, Staking und Mining; die Abhängigkeit des Unternehmens von Schlüsselpersonal; regulatorische Entwicklungen, die digitale Vermögenswerte, die Blockchain-Technologie und Staking-Aktivitäten betreffen, einschließlich der endgültigen Verabschiedung, Umsetzung und Auslegung des GENIUS Act und anderer anhängiger Gesetzgebungsvorhaben; Maßnahmen der SEC, der CFTC und anderer Aufsichtsbehörden; Risiken im Zusammenhang mit den "Moonshot"-Investitionen des Unternehmens, unter anderem in Eightco Holdings und Beast Industries; makroökonomische Faktoren, darunter Inflation, Zinssätze und die allgemeine Wirtschaftslage; Änderungen am Ethereum-Protokoll; die Leistung von Drittanbietern, Börsen, Verwahrstellen und Staking-Partnern; sowie die sonstigen Risikofaktoren, die in den bei der SEC eingereichten Unterlagen des Unternehmens beschrieben sind. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf Informationen, die der Unternehmensleitung zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung zur Verfügung standen, und spiegeln die aktuellen Erwartungen, Schätzungen sowie Überzeugungen der Unternehmensleitung hinsichtlich zukünftiger Ereignisse wider. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund der oben beschriebenen Faktoren sowie der Faktoren, die im Abschnitt "Risikofaktoren" des am 21. November 2025 bei der SEC eingereichten Jahresberichts des Unternehmens auf Formular 10-K für das am 30. September 2025 abgeschlossene Geschäftsjahr, in den Quartalsberichten des Unternehmens auf Formular 10-Q sowie in seinen sonstigen, von Zeit zu Zeit geänderten oder aktualisierten SEC-Unterlagen beschrieben werden, erheblich von den ausdrücklich genannten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Kopien dieser Unterlagen sind unter www.sec.gov und unter https://Bitminetech.io/investor-relations/ verfügbar. 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