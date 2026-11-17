Bei Grenke ist gerade nicht das Wachstum der Held, sondern die Sparsamkeit. Die Kosten treten auf der Stelle, die Erträge steigen. Reicht das, um die Gewinnprognose ins Ziel zu tragen, solange die Kreditausfälle über dem langfristigen Schnitt liegen? Ein wenig schlauer war ich nach der Analysten-Konferenz zu den Quartalszahlen. Sparen statt spurten Die Stimmung rund um Grenke war schon einmal besser. Mit 11,86 Euro notiert die Aktie rund 26 Prozent ...

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