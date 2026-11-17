Bei Petrobras sprudelt es gerade an allen Ecken: beim Öl, beim Cashflow und leider auch bei den Kosten. Die Förderprognose steigt kräftig, die Investitionen steigen noch kräftiger. Und dann bleibt der linke Präsident Lula auch weiterhin an der Macht. Was bedeutet das alles für die Dividende? Genau das wollte ich wissen und habe mir deshalb die Telefonkonferenz mit den Analysten angehört. Elf Prozent - zu schön, um wahr zu sein? Beim Kurs von 18,29 ...

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