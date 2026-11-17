Künstliche Intelligenz trifft nicht jedes Geschäftsmodell gleich hart. Der aktivistische Investor Ananym Capital hat am 20. Oktober seinen Einstieg bei CTS Eventim bekannt gegeben und hält den Ticketvermarkter für widerstandsfähig gegenüber KI. Aspermont will sein 190 Jahre altes Bergbauarchiv erschließen, und ab November sollen zehn große Bergbaukonzerne in ersten Testläufen damit arbeiten. Wer KI nutzen will, braucht verlässliche Daten. SAP wies am 21. Oktober aus, dass vertraglich zugesagte Umsätze aus der Cloud von 24,1 Mrd. EUR in den nächsten zwölf Monaten anfallen sollen. Wir sehen uns daher CTS Eventim, Aspermont und SAP genauer an.

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