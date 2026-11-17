Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von Zefiro Methane Bevor die Bagger für ein neues Rechenzentrum anrollen, muss mitunter erst die Vergangenheit beseitigt werden. Unter amerikanischen Baugrundstücken liegen vielfach noch alte Öl- und Gasbohrungen, die längst niemand mehr nutzt, aus denen aber noch immer Methan entweichen kann. Zefiro Methane verdient daran, solche Altlasten fachgerecht zu verschließen. Der kanadische Umweltspezialist hat sich ein stattliches Auftragspolster gesichert, neue Kunden gewonnen und seine Flotte vergrößert. Jetzt sollen sich die Investitionen auszahlen. Die jüngsten Quartalszahlen zeigen erste Fortschritte. Zusätzliche Fantasie kommt vom Geschäft mit Emissionszertifikaten. Wir nehmen den Hotstock nach den aktuellen Nachrichten im News-Check näher unter die Lupe.

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