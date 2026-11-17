Bonn (ots) -Ein Alptraum für Händler! KI schickt Kunden zur Konkurrenz oder überredet zum kompletten Kaufabbruch. So zeigt die Simon-Kucher KI-Shopping-Studie, dass fast die Hälfte der Deutschen wegen KI-Empfehlungen bereits Käufe abgebrochen oder zu einem anderen Händler gewechselt hat. Dabei ist nicht nur der beste Preis ausschlaggebend. Neben Verfügbarkeit und Produktbewertung geht es auch um das Aufdecken von Fake-Angeboten und unnötigen Käufen. Wer sich richtig positioniert, kann allerdings auch profitieren. So gab fast jeder Zehnte an, wegen KI mehr zu kaufen. Etwas mehr fanden so ihren neuen Lieblingshändler. Besonders profitieren von KI-Empfehlungen könnten aktuell vor allem Amazon, dm und MediaMarktSaturn. Hersteller sind von dem Trend nicht ausgenommen. Bereits ein Drittel wechselte wegen KI die Marke.KI-Empfehlungen führen vor allem zu Käufen bei Amazon (36 %), dm (21 %) und MediamarktSaturn (19 %)45 % haben wegen KI bereits den Händler gewechselt; 44 % haben wegen KI bereits Käufe abgebrochenWechsel-Gründe: Besserer Preis (25 %), bessere Produktbewertung (15 %), bessere Verfügbarkeit (14 %)Kaufabbruch-Gründe: Günstigere Alternative (20 %), Fake aufgedeckt (9 %), KI nennt Kauf unnötig (12 %)33 % wechseln wegen KI die Marke (14 % zur Eigenmarke, 23 % zu einer anderen Hersteller-Marke)21 % entdecken wegen KI neue Händler, 16 % kauften dort wegen KI erstmals etwas, 15 % mehrfach15 % fanden dank KI ihren neuen Lieblingshändler, 9 % kaufen wegen KI insgesamt mehrBonn, 17. November 2026 -Wie stark KI das Kaufverhalten der Deutschen beeinflusst, zeigt die Simon-Kucher-KI-Shopping-Studie. Demnach ist der Effekt signifikant und folgenreich. "KI-Empfehlungen sind für den Handel eine wachsende Bedrohung!" betont Dr. Tobias Maria Günter, Partner im Consumer Sector von Simon-Kucher."KI wird zur unsichtbaren Umsatzgefahr für den Handel"Fast die Hälfte der Deutschen ließ sich demnach von künstlicher Intelligenz von Käufen abhalten. So wechselten 45 % auf Grund von KI-Empfehlungen bereits den Händler und 44 % brachen Käufe wegen Ratschlägen der KI bereits komplett ab. "KI wird zur unsichtbaren Umsatzgefahr für den Handel", so Günter. "Der Handel verliert die Kontrolle über seine Kunden. Viele merken nicht, dass der gefährlichste Kaufabbruch vor dem Warenkorb passiert."KI verführt zu Käufen bei AmazonAber wer gewinnt, wenn KI entscheidet, wo Kunden kaufen? Aktuell profitiert vor allem Amazon von KI-Empfehlungen. Mehr als jeder dritte Deutsche (36 Prozent) hat hier bereits eingekauft, weil ChatGPT, Gemini & Co. es empfohlen haben. Auf dem zweiten Platz landet dm (21 Prozent), dicht gefolgt von MediaMarktSaturn (19 %). Schlusslichter bilden budni und Hit mit jeweils drei Prozent. "Ob Lebensmittelhandel, Drogerie oder Baumarkt - der Handel muss sich auf neue Machtverhältnisse einstellen", unterstreicht Markus Goller, Partner im Consumer Sector von Simon-Kucher. "Die Konkurrenz ist nur noch eine KI-Empfehlung entfernt. Bereits jetzt verführt KI zu Käufen bei Amazon. Künftig werden Empfehlungen von ChatGPT & Co entscheidet für den Umsatz des Handels in Deutschland.""Selbst jahrelange Markentreue kann durch eine einzige KI-Empfehlung zerstört werden"Dabei ist es nicht nur eine mögliche Ersparnis, die KI-User zur Konkurrenz treibt. So wechselte zwar ein Viertel auf Grund des Preises (25 Prozent), für viele waren aber auch bessere Produktbewertungen (15 Prozent) und eine bessere Verfügbarkeit (14 Prozent) ausschlaggebend, bei einem anderen Anbieter zu kaufen. Eine Problematik, die nicht nur Händler betrifft. So wechselte bereits ein Drittel der Deutschen (33 Prozent) wegen KI -Empfehlungen die Marke (14 Prozent zur Eigenmarke, 23 Prozent zu einer anderen Hersteller-Marke). "KI greift gleich doppelt in den Wettbewerb ein: Händler verlieren Kunden, Marken ihre Käufer", mahnt Goller. "KI kennt keine Stammkunden und keine Lieblingsmarken. Selbst jahrelange Markentreue kann durch eine einzige KI-Empfehlung zerstört werden."KI wird vom Einkaufsberater zum VerbraucherschützerDie vielleicht größte Bedrohung für den Handel: KI hält Kunden aktiv vom Kauf ab. So ließ sich bereits mehr als jeder zehnte Deutsche (12 Prozent) von KI überzeugen, dass ein Kauf unnötig ist. KI schützt Kunden damit vor unüberlegten Anschaffungen. Und kann User vor Scheinangeboten schützen. Laut der Simon-Kucher KI-Shopping-Studie stoppte fast jeder Zehnte (9 Prozent) einen Kauf, weil KI das Angebot als Fake entlarvte. "KI wird zur Kaufbremse und damit zur Gefahr für den Handel. Doch genau das macht sie für Verbraucher so wertvoll", weiß Jens-Conrad Markert, Director im Consumer-Sektor von Simon-Kucher. "Aus dem Einkaufsberater wird ein Verbraucherschützer, der vor Fehlkäufen und Fake-Angeboten warnt - und erstmals auch dazu rät, das Geld lieber in der Tasche zu behalten.""KI bestraft nicht den Handel, sondern seine Untätigkeit"KI ist aber nicht nur Feind des Handels. Denn: Ein Fünftel der Deutschen (21 Prozent) entdeckte wegen KI neue Händler. 16 Prozent kauften dort wegen KI erstmals etwas, 15 Prozent gleich mehrfach. So half KI bereits 15 Prozent der Deutschen, einen neuen Lieblingshändler zu finden. Und bei den KI-Favoriten klingeln die Kassen. Fast jeder zehnte Deutsche (9 Prozent) kauft wegen KI insgesamt mehr. "KI bestraft nicht den Handel, sondern seine Untätigkeit", betont Günter. "Wer bei KI nicht stattfindet, darf sich über verlorene Kunden nicht wundern. Wer ihre Spielregeln versteht, kann dagegen die etablierten Marktführer herausfordern."Vertiefende Informationen und Infografiken in Druckqualität (aktuell nur für Medien und Partnerunternehmen) sind auf Anfrage erhältlich. Episode 1 von 4 steht in Kürze zum Download zur Verfügung. Interviews können bereits jetzt angefragt werden. Die Pressemitteilung zu Episode 2 folgt voraussichtlich in einer Woche.Über die Studie: Die Simon-Kucher repräsentative KI-Shopping-Studie wurde im November 2026 von Simon-Kucher in Zusammenarbeit mit dem unabhängigen Marktforschungsinstitut Appinio durchgeführt. 1.200 Menschen aus Deutschland wurden zu KI-Nutzung und Einfluss von KI beim Shopping befragt.Über Simon-KucherSimon-Kucher ist eine globale Unternehmensberatung mit mehr als 2.000 Mitarbeitenden in über 30 Ländern. Unser Fokus: "Unlocking Better Growth". Wir helfen unseren Kunden, "besser" zu wachsen, indem wir jeden Aspekt ihrer Unternehmensstrategie optimieren, von Produkten und Preisen bis hin zu Innovation, Digitalisierung, Marketing und Vertrieb. Mit rund 40 Jahren Erfahrung in Monetarisierung und Pricing gelten wir als weltweit führend in den Bereichen Preisberatung und Unternehmenswachstum.simon-kucher.comFür Rückfragen und detaillierte Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:Linda Katharina Klein (Communications & Marketing Manager)Tel: +49 173 5381929E-Mail: linda.klein@simon-kucher.comOriginal-Content von: Simon - Kucher & Partners, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/78805/6391852