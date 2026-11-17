NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Aixtron mit einem Kursziel von 52,50 Euro auf "Overweight" belassen. Die jüngsten Signale aus der Berichtssaison seien positiv für die Endmärkte Optoelectronics und Energiemanagement, schrieb Craig McDowell am Montag. Von Kundenseite sieht der Experte demnach die starken Auftragsambitionen des Anlagenbauers für die Chipbranche untermauert./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2026 / 19:15 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE000A0WMPJ6
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2026 / 19:15 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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