VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, November 17
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2026-11-16
|IE00BF541080
|464000.000
|63294468.52
|136.4105
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-11-16
|IE00BF540Z61
|754000.000
|55164514.05
|73.1625
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2026-11-16
|IE00BQQP9F84
|45050000.000
|4029755051.35
|89.4507
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2026-11-16
|IE00BDFBTQ78
|36975000.000
|2022621094.37
|54.7024
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2026-11-16
|IE00BYWQWR46
|10400000.000
|708762635.57
|68.1503
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2026-11-16
|IE00BQQP9G91
|12150000.000
|1071527943.39
|88.1916
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2026-11-16
|IE00BDS67326
|3528000.000
|240164679.02
|68.0739
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2026-11-16
|IE00BQQP9H09
|5800000.000
|412959709.07
|71.1999
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2026-11-16
|IE00BL0BMZ89
|4350000.000
|163721602.99
|37.6372
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2026-11-16
|IE00BMC38736
|89750000.000
|7743352289.07
|86.2769
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2026-11-16
|IE00BMDH1538
|12450000.000
|90353830.19
|7.2573
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2026-11-16
|IE00BMDKNW35
|45000000.000
|404106145.41
|8.9801
|VanEck New China UCITS ETF
|2026-11-16
|IE0000H445G8
|470000.000
|7227345.01
|15.3773
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2026-11-16
|IE0002PG6CA6
|87300000.000
|820461435.43
|9.3982
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2026-11-16
|IE0005B8WVT6
|730000.000
|15756797.52
|21.5847
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2026-11-16
|IE000YU9K6K2
|21390000.000
|1448465235.11
|67.7169
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2026-11-16
|IE000B9PQW54
|910000.000
|24003915.45
|26.3779
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2026-11-16
|IE0001J5A2T9
|735000.000
|20952766.64
|28.5072
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2026-11-16
|IE0005TF96I9
|770000.000
|15717061.72
|20.4118
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2026-11-16
|IE000M7V94E1
|41920000.000
|1620510626.98
|38.6572
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2026-11-16
|IE000NXF88S1
|8820000.000
|260197793.81
|29.5009
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2026-11-16
|IE000YYE6WK5
|112600000.000
|6095513509.29
|54.1342
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-11-16
|IE000J6CHW80
|2788000.000
|67465458.42
|24.1985
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2026-11-16
|IE0007I99HX7
|1550000.000
|43532032.55
|28.0852
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2026-11-16
|IE000SBU19F7
|510000.000
|13803386.60
|27.0655
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2026-11-16
|IE0007Y8Y157
|30350000.000
|695349727.95
|22.9110
|VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF
|2026-11-16
|IE000QYDXKV5
|1850000.000
|39057121.99
|21.1120
|VanEck Electrification and Power Infrastructure UCITS ETF
|2026-11-16
|IE000YYVSM16
|5450000.000
|82568320.48
|15.1502
|VanEck Agribusiness UCITS ETF
|2026-11-16
|IE000GLK5WA7
|400000.000
|7465235.07
|18.6631
|VanEck China Semiconductor UCITS ETF
|2026-11-16
|IE000TS4B6Y3
|350000.000
|6021343.25
|17.2038
© 2026 PR Newswire