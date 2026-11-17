Die Rheinmetall-Aktie hat seit ihrem 52-Wochen-Hoch von 1.966 € mehr als -60% verloren. Nun folgt der nächste Rückschlag: Goldman Sachs senkt sein Kursziel um ganze 750 € von 2.100 auf 1.350 €. Der Grund sind erheblich niedrigere Wachstumserwartungen für die kommenden Jahre. Dennoch bleibt die US-Investmentbank bei ihrer Kaufempfehlung. Nach dem jüngsten Xetra-Schlusskurs von 769,70 € sieht sie damit noch rund +75% Kurspotenzial. Ist der massive ...

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