Deutschland und Uran? Passt angeblich nicht mehr zusammen, und trotzdem soll der Bund bei einem Atomkonzern einsteigen. Für mich ist das ein Signal: Ob Uran teurer wird, ist kaum die Frage, sondern wann. Ich zeige Dir, warum ich dafür den Sprott Uranium Miners ETF (ISIN: IE0005YK6564) für die beste Wahl halte. Berlin hält sich eine Tür offen Nach neuesten Berichten plant der Bund einen Milliarden-Einstieg beim Brennelemente-Hersteller Urenco. Die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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