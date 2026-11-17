Die Almonty-Aktie versucht nach dem deutlichen Kursrückgang bei rund 8,15 US-Dollar einen Boden auszubilden. Auf Tagesbasis liefern RSI und MACD erste bullische Signale. Auch im Wochenchart lässt der Verkaufsdruck langsam nach. Reicht das bereits für eine nachhaltige Trendwende oder droht zuvor eine weitere Abwärtsbewegung? Chartanalyse zu Almonty Industries Die Almonty-Aktie bewegt sich weiterhin unterhalb eines breiten Abwärtstrendkanals. Zuletzt ...

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