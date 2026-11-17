Die Micron-Aktie ist erneut deutlich unter Druck geraten und notiert bei rund 719,00 US-Dollar. Damit steht die zentrale Unterstützungszone zwischen 650,73 und 738,90 US-Dollar wieder im Fokus. Während der MACD ein erstes positives Signal liefert, hat der RSI sein bullisches Cross bereits wieder verloren. Gelingt dennoch eine Bodenbildung oder folgt die nächste Verkaufswelle? Chartanalyse zu Micron Die Micron-Aktie ist an der oberen Begrenzung der ...

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