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Anfang November geriet Rheinmetall an der Börse unter Druck. Der Düsseldorfer Rüstungskonzern senkte seine Umsatzprognose für 2026, weil sich ein großes Fahrzeugprojekt und die Abnahme von Artilleriemunition verzögern. Die Nachfrage nach Verteidigungsgütern verschwindet dadurch nicht. Gerade diese Unterscheidung ist für Anleger wichtig: Der Kurs eines Herstellers kann fallen, während die längerfristige Frage nach Europas industriellen Lieferketten bestehen bleibt.

Eine dieser Fragen betrifft Antimon. Das Metall wird unter anderem für Munition und bestimmte optische und elektronische Anwendungen benötigt. Die EU verarbeitet Antimon, fördert jedoch selbst kein Antimonerz. Wer über zusätzliche europäische Versorgung nachdenkt, muss deshalb weit vor den Fabriktoren beginnen - bei möglichen Lagerstätten und der Frage, ob sie sich wirtschaftlich entwickeln lassen.

Warum Rheinmetall trotz voller Bücher unter Druck steht

Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009) erwartet für 2026 nun rund 13,2 Milliarden Euro Umsatz statt der zuvor angepeilten 13,7 bis 14,2 Milliarden Euro. Das Unternehmen begründet die Änderung vor allem mit der späteren Beauftragung des Arminius-Fahrzeugprojekts und Verzögerungen bei der Abnahme von Artilleriemunition. Nach der Ankündigung fiel die Aktie deutlich. Anleger stellten damit weniger die Existenz von Verteidigungsaufträgen infrage als deren zeitliche Umsetzung.

In den ersten neun Monaten stieg Rheinmetalls Umsatz dennoch um 38 Prozent auf 8,4 Milliarden Euro. Ende September bezifferte der Konzern seinen "Rheinmetall Backlog" auf 78 Milliarden Euro. Diese Kennzahl enthält neben festen Aufträgen auch unterzeichnete Rahmenvereinbarungen, deren Volumen erst durch spätere Abrufe zu verbindlichen Aufträgen wird. Sie ist daher nicht mit bereits gesichertem Umsatz gleichzusetzen. Die Zahlen zeigen aber, über welchen Zeitraum Hersteller Kapazitäten, Personal und Zulieferer planen müssen.

Aus Rheinmetalls Geschäftszahlen lässt sich kein Antimonbedarf für ein bestimmtes Produkt ableiten. Der Konzern dient hier als Beispiel für den Ausbau der europäischen Verteidigungsindustrie, nicht als bestätigter Käufer von Antimon eines bestimmten Explorers.

Die EU importiert Rohstoff und exportiert Verarbeitung

Antimon ist für die Rüstungsindustrie relevant, doch sein Markt reicht weit darüber hinaus. Antimontrioxid wird insbesondere in Flammschutzmitteln verwendet; Antimon kommt außerdem in Blei-Legierungen, Batterien und technischen Anwendungen vor. Wer von steigender Verteidigungsnachfrage spricht, sollte diese zivilen Absatzmärkte nicht ausblenden.

Die Gemeinsame Forschungsstelle der Europäischen Kommission beschreibt Europas Ausgangslage deutlich: In der EU wird kein Antimonerz abgebaut, und die Produktion von Antimonmetall ist gering. Gleichzeitig stellen europäische Betriebe erhebliche Mengen Antimonoxide her. Dafür beziehen sie vor allem Metall von außerhalb der Union und verarbeiten es weiter. Europa besitzt damit industrielle Kompetenz in einem späteren Teil der Wertschöpfungskette, bleibt aber am Anfang von Importen abhängig.

Eurostat zufolge stammten 2025 insgesamt 52 Prozent der EU-Antimonimporte nach Gewicht aus Tadschikistan. Vietnam und Myanmar folgten mit deutlich geringeren Anteilen. China führte bereits im September 2024 Ausfuhrkontrollen für Antimon und bestimmte Antimonprodukte ein. Das ist kein generelles Lieferverbot für Europa, macht die Beschaffung aber von Genehmigungen abhängig. Eine breitere Auswahl möglicher Lieferländer wäre für Verarbeiter deshalb von strategischem Interesse.

Yugo Metals: Antimonhinweis neben einer Goldentdeckung

Yugo Metals Limited (ISIN: AU0000404998) erkundet sein Golden-Hills-Projekt in Bosnien und Herzegowina, einem Nachbarland der EU. Das Unternehmen berichtet dort über Hinweise auf Gold und Antimon. Eine Gesteinsprobe von der Oberfläche erreichte nach seinen Angaben einen Antimongehalt von bis zu 5,2 Prozent. Das ist ein bemerkenswerter Einzelwert, aber weder ein Durchschnittsgehalt des Projektgebiets noch der Nachweis einer Lagerstätte.

Die jüngsten Bohrmeldungen von Golden Hills betreffen Gold. Bei Erak ergab die zusätzliche Beprobung eines bereits gebohrten Lochs 30,4 Meter mit durchschnittlich 1,0 Gramm Gold je Tonne. In einem anderen Loch hatte Yugo zuvor 36,1 Meter mit 2,3 Gramm je Tonne gemeldet. Weitere Bohrungen sollen prüfen, wie weit sich die Goldmineralisierung erstreckt. Diese Ergebnisse geben dem Projekt einen konkreten Explorationsfortschritt; über Menge oder Wirtschaftlichkeit des Antimons sagen sie noch nichts aus.

Für die Antimonperspektive wäre entscheidend, ob Yugo zusammenhängende mineralisierte Zonen durch weitere Proben und Bohrungen bestätigen kann. Danach müssten unter anderem Gehalte, Mächtigkeit und metallurgische Eigenschaften untersucht werden. Erst solche Daten könnten zeigen, ob aus dem heutigen Hinweis ein eigenständiges Rohstoffprojekt werden kann.

Fazit

Rheinmetalls gesenkte Prognose erinnert Anleger daran, dass selbst bei hoher Nachfrage Aufträge, Abnahmen und Umsätze nicht immer im geplanten Tempo folgen. Europas Antimonfrage liegt noch eine Stufe davor: Die EU verfügt über Verarbeiter, aber über keine eigene Erzförderung und bezieht den Rohstoff überwiegend aus dem Ausland. Diese Abhängigkeit bleibt bestehen, unabhängig davon, wie sich eine einzelne Rüstungsaktie in dieser Woche entwickelt.

Yugo Metals bietet mit Golden Hills ein Explorationsprojekt nahe der EU und einen ersten konkreten Antimonhinweis. Die bisher stärkeren Bohrergebnisse belegen Fortschritte bei der Goldexploration, nicht bereits eine Antimonressource. Eine Geschäftsbeziehung zu Rheinmetall besteht daraus ebenfalls nicht. Für Anleger sind nun zwei getrennte Entwicklungen zu beobachten: ob weitere Bohrungen das Goldsystem bei Erak bestätigen und ob Yugo das Antimonvorkommen systematisch eingrenzen kann. Europas Suche nach zusätzlichen Bezugsquellen erklärt das Interesse an solchen Projekten. Ob Golden Hills einmal dazugehören kann, müssen die nächsten geologischen Daten zeigen.

Quellen

Rheinmetall, "Financial report for Q3 2026", 5. November 2026.

https://www.rheinmetall.com/en/media/news-watch/news/2026/11/2026-11-05-rheinmetall-news-quarterly-statement-q3

Reuters, Bericht zur gesenkten Rheinmetall-Prognose und Kursreaktion, 5. November 2026.

https://www.investing.com/news/stock-market-news/rheinmetall-cuts-2026-sales-forecast-again-as-boxer-order-slips-5001668

Europäische Kommission, Gemeinsame Forschungsstelle, "China's Antimony Export Controls: Risks and Opportunities for the EU", 6. Juni 2025.

https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC141454

Eurostat, "International trade in critical raw materials", Antimondaten für 2025.

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/SEPDF/cache/118506.pdf

Yugo Metals, Projektübersicht Golden Hills.

https://www.yugometals.com/projects/sinjakovo

Yugo Metals, ASX-Mitteilung "New Results Increase Erak Intercepts", 11. November 2026.

https://newswire.iguana2.com/2fee0049d633f441/yug.asx/6A1354497/

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